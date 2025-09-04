Ο Ιωαννίδης στη λίστα με τα «χρυσά» deals του πορτογαλικού καλοκαιριού

Το καλοκαίρι στην Πορτογαλία είχε… φουλ δράση, με τις τρεις μεγάλες του πρωταθλήματος να ανοίγουν τα πορτοφόλια τους. Η Μπενφίκα, η Σπόρτινγκ και η Πόρτο προχώρησαν σε δυνατές κινήσεις, με στόχο να διατηρήσουν την ισορροπία δυνάμεων σε ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα της Ευρώπης.



Στη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, το ελληνικό στοιχείο μπήκε για τα καλά στο προσκήνιο με Βαγιαννίδη και Ιωαννίδη στη συνέχεια. Ο Φώτης Ιωαννίδης, έκανε το μεγάλο βήμα και μετακόμισε στη Λισαβόνα έναντι 22 εκατομμυρίων ευρώ, ποσό που τον κατατάσσει στην 4η θέση των ακριβότερων μεταγραφών του καλοκαιριού.



Στην κορυφή της λίστας βρίσκεται ο Ρίτσαρντ Ρίος, με την Μπενφίκα να ξοδεύει 27 εκατομμύρια για να τον πάρει από την Παλμέιρας. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί ο Ίβανονιτς από την Ουνιόν Σεντ Ζιλουάζ με 22,8 εκατ., επίσης για λογαριασμό της Μπενφίκα. Η Σπόρτινγκ απάντησε με τον Λουίς Σουάρεζ από την Αλμερία ως αντι-Γιόκερες , έναντι 22,2 εκατ., και αμέσως μετά έρχεται το όνομα του Ιωαννίδη.



Η Πόρτο, από την πλευρά της, κινήθηκε επίσης δυναμικά, φέρνοντας το Φρόχολντ από την Κοπεγχάγη με 20 εκατ. , τους Βέιγκα και Κόστα (15 εκατ.), αλλά και τους Σάινθ (ακούστηκε και για Ολυμπιακό) και Νέουεν. Μεταγραφές με θετικό αντίκτυπο αν υπολογίσουμε το εντυπωσιακό ξεκίνημα των «δράκων» με 4/4 νίκες στο πρωτάθλημα.

