Οι μεγάλοι απόντες από τις λίστες του Champions League 2025/26

Η φετινή σεζόν του Champions League ξεκινά με αναπάντεχες εκπλήξεις στις λίστες των ομάδων. Οι κανονισμοί της UEFA απαιτούν την παρουσία τεσσάρων παικτών που έχουν «βγει» από τις υποδομές των συλλόγων, περιορίζοντας τον αριθμό των ξένων και αναγκάζοντας προπονητές να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Αποτέλεσμα; Ακόμη και καταξιωμένοι παίκτες μένουν εκτός. Ας δούμε αναλυτικά τους μεγαλύτερους αποκλεισμούς από τις λίστες:



Φεντερίκο Κιέζα (Λίβερπουλ)

Ο Ιταλός εξτρέμ, αγαπητός στους οπαδούς της Λίβερπουλ, έμεινε εκτός λόγω της άφιξης του Αλεξάντερ Ίσακ και της επιλογής του νεαρού Ρίο Νγκουμοχά . Ο Κιέζα, σκόραρε το νικητήριο γκολ κόντρα στην Μπόρνμουθ στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος, θα περιοριστεί σε εγχώριες διοργανώσεις μέχρι τον Φεβρουάριο, χάνοντας την ευκαιρία να αγωνιστεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο μέχρι τότε.

ΑΠΕ ΜΠΕ









Ρομέλου Λουκάκου (Νάπολι)

Ο τραυματισμός του στο φιλικό με τον Ολυμπιακό τον Αύγουστο, αποκλείει τον Βέλγο στράικερ από τη φάση των ομίλων, παρά τα 14 γκολ που πέτυχε πέρσι στην Serie A. Ο Λουκάκου θα χάσει σημαντικές ευκαιρίες για να συνεισφέρει στην ομάδα, με τον Κόντε να στηρίζεται σε νέες μεταγραφές για την επίθεση, όπως αυτή του Χόιλουντ και του Λούκα.



Γκάμπριελ Ζεσούς (Άρσεναλ)

Με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο από τον Ιανουάριο, ο Ζεσούς αποκλείστηκε από την ευρωπαϊκή λίστα της Άρσεναλ. Αν η ομάδα προκριθεί στους νοκ-άουτ γύρους και ο Βραζιλιάνος επιθετικός αναρρώσει πλήρως, μπορεί να προστεθεί ξανά στη λίστα, αλλά η αρχή της ευρωπαϊκής σεζόν θα τον βρει μακριά από το... σεντόνι.

ΑΠΕ ΜΠΕ





Πρεσνέλ Κιμπέμπε (PSG)

Ο Γάλλος αμυντικός, που είχε απουσιάσει από την ομάδα για μεγάλο διάστημα, δεν συμπεριλήφθηκε στη λίστα. Αν και θεωρείται παίκτης των ακαδημιών του συλλόγου, η πιθανή μετακίνηση του στο Κατάρ ανάγκασε τον Λουίς Ενρίκε να τον αφήσει εκτός ευρωπαϊκής λίστας.