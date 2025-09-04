«Σκιά» του πολέμου Ρωσίας - Ουκρανίας στα αποδυτήρια της Παρί Σεν Ζερμέν

Η Παρί Σεν Ζερμέν ξεκίνησε ιδανικά τη νέα σεζόν στη Ligue 1, συνεχίζοντας με τον αέρα του περυσινού θριάμβου στο Champions League. Ωστόσο, η εικόνα εντός αποδυτηρίων φαίνεται πως δεν είναι το ίδιο αρμονική.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Gazzetta Dello Sport, ο Ουκρανός κεντρικός αμυντικός Ίλια Ζαμπάρνι, ο οποίος αποκτήθηκε το καλοκαίρι έναντι 66 εκατομμυρίων ευρώ από τη Μπόρνμουθ, εξέφρασε ανοιχτά την επιθυμία να αποχωρήσει από την ομάδα ο Ρώσος τερματοφύλακας Ματβέι Σαφόνοφ. Η αιτία, φυσικά, δεν αφορά αγωνιστικά ζητήματα αλλά τον συνεχιζόμενο πόλεμο που μαστίζει τις δύο χώρες.

Την αποκάλυψη έκανε ο πρώην τερματοφύλακας της Ντιναμό Κιέβου, Ντένις Μπόικο, τονίζοντας πως ο Ζαμπάρνι του εξομολογήθηκε προσωπικά το συγκεκριμένο αίτημα. Παρά ταύτα, ο Σαφόνοφ έχει συμβόλαιο με την Παρί έως το 2029, γεγονός που καθιστά εξαιρετικά δύσκολη οποιαδήποτε λύση στο άμεσο μέλλον.

🇫🇷 “Tengo que interactuar con él a nivel profesional y cumpliré con mis obligaciones. Mientras la guerra continúe, apoyo plenamente el aislamiento total del fútbol ruso en el mundo"



Así declaró el ucraniano Zabarnyi, fichaje reciente del PSG,sobre su nuevo compañero ruso Safónov pic.twitter.com/X0bREJf8Cr — Fútbol y Política (@FutboliPolitica) September 3, 2025

Ο Λουίς Ενρίκε, θέλοντας να αποτρέψει περαιτέρω όξυνση, κάλεσε τους δύο παίκτες να διατηρήσουν αυστηρά επαγγελματική σχέση, με τον Ζαμπάρνι να παραδέχεται πως θα συνεργαστεί μαζί του μόνο στο πλαίσιο της ομάδας. Παράλληλα, επανέλαβε την πάγια θέση του υπέρ της διεθνούς απομόνωσης του ρωσικού ποδοσφαίρου.

