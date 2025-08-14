Παρί Σεν Ζερμέν - Τότεναμ 2-2 (4-3 πεν.): Η... επτάψυχη Παρί σήκωσε το UEFA Super Cup στα πέναλτι

Η Παρί Σεν Ζερμέν έκανε «ηρωική» ανατροπή από το 80ο λεπτό της αναμέτρησης, έστειλε το παιχνίδι στα πέναλτι και σήκωσε για πρώτη φορά στην ιστορία της το Super Cup Ευρώπης απέναντι στη Τότεναμ. Φαν Ντε Φέν και Ρομέρο οι σκόρερ της Τότεναμ, Λι Κανγκ-Ιν και Ράμος οι «ήρωες» του Λουίς Ενρίκε.

Το ματς

Τα πρώτα 20΄ της αναμέτρησης δεν συνοδεύτηκαν από το θέαμα που θα ήθελαν οι φίλοι των δύο ομάδων. Όντας το πρώτο επίσημο παιχνίδι της σεζόν, Παρί και Τότεναμ δεν πάταγαν καλά στο γήπεδο, κάτι που αποτυπώθηκε και στην έλλειψη δημιουργίας ευκαιριών σε αυτό το διάστημα.

Οι παίκτες του Φρανκ ήταν αυτοί που κατάφεραν να απειλήσουν πρώτοι. Ο Ριτσάρλισον στο 23' από δικό του κλέψιμο πάνω στον Ντεμπελέ συνεργάστηκε με τον Κούντους, επιχείρησε ένα έξυπνο σουτ εκτός περιοχής με τον Σεβαλιέ να διώχνει σε κόρνερ.

Δέκα λεπτά αργότερα, η -αγνώριστη- Παρί λίγο έλειψε να βρεθεί πίσω στο σκορ, όταν ο Μαρκίνιος απομάκρυνε λανθασμένα την σέντρα του Πόρο. Ευτυχώς για τους Παριζίανους, ο Βραζιλιάνος στόπερ διόρθωσε το λάθος του με σωτήρια προβολή στο δυνατό σουτ του Κούντους.

Η Τότεναμ περιόρισε υποδειγματικά την ομάδα του Ενρίκε και κατάφερε να πάρει προβάδισμα στο 39' με τον Φαν Ντε Φεν, σε φάση διαρκείας. Ο Βικάριο γέμισε στην περιοχή των Γάλλων, η Παλίνια είδε την μπάλα να σταματά στο δοκάρι του Σεβαλιέ και ο Ολλανδός στόπερ άνοιξε το σκορ εκμεταλλευόμενος τον εξουδετερωμένο νεαρό τερματοφύλακα της Παρί.

Οι «Σπερς» χρειάστηκαν μόλις τρία λεπτά στο δεύτερο ημίχρονο για να διπλασιάσουν τα τέρματα τους. Από νέα στατική φάση, ο Ρομέρο κινήθηκε στο δεύτερο δοκάρι, πήρε ανενόχλητος την κεφαλιά και από την κακή αντίδραση του Σεβαλιέ η Τότεναμ έκανε το 2-0 στον τελικό.

Στο 52' η Τότεναμ «άγγιξε» το τρίτο τέρμα, η κεφαλιά του Ντάνσο από την «γλυκιά» σέντρα του Κούντους βρήκε στην εξωτερική πλευρά των διχτυών της Παρί. Οι παίκτες του Λουίς Ενρίκε βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα του Βικάριο στο 66ο λεπτό, το οποίο ακυρώθηκε λίγα δευτερόλεπτα αργότερα για οφσάιντ του Ρουίθ στην αρχή της φάσης.

Οι κάτοχοι του Champions League μείωσαν στο 85', με τον Λί να σημειώνει ένα πανέμορφο τέρμα εκτελώντας δυνατά εκτός περιοχής με το αριστερό για να δώσει νέο ενδιαφέρον στα τελευταία λεπτά.

Η ανατροπή τελικώς επιτεύχθηκε από την Παρί στις καθυστερήσεις (90'+4'), με τον Γκονσάλο Ράμος να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα του Βικάριο, έπειτα από την εξαιρετική σέντρα του Ντεμπελέ στη καρδιά της περιοχής, οδηγώντας τον μεγάλο τελικό στη διαδικασία των πέναλτι.

Εκεί, οι Παριζιάνοι έδειξαν την απαραίτητη ψυχραιμία και σήκωσαν το UEFA Super Cup, κατακτώντας έναν ακόμη τίτλο μέσα στη σεζόν 2024/25.

Παρί Σεν Ζερμέν: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί (68′ Λι), Βιτίνια, Ντουέ (77′ Ράμος), Μπαρκολά (67′ Εμπαγιέ), Ντεμπελέ, Κβαρατσχέλια (60′ Ρουίθ)

Τότεναμ: Βικάριο, Πέδρο Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια (72′ Γκρέι), Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους (79′ Τελ), Σπενς, Ριτσάρλισον (72′ Σολάνκε)

Οι εκτελέσεις στη διαδικασία των πέναλτι

0-1 Σολάνκε (ευστόχησε)



0-1 Βιτίνια (αστόχησε)



0-2 Μπετανκούρ (ευστόχησε)



1-2 Ράμος (ευστόχησε)



1-2 Φαν ντε Φεν (αστόχησε)



2-2 Ντεμπελέ (ευστόχησε)



2-2 Τελ (αστόχησε)



3-2 Λι (ευστόχησε)



3-3 Πόρο (ευστόχησε)



4-3 Νούνο Μέντες (ευστόχησε)