Σπορ Παρί Σεν Ζερμέν Τότεναμ Super Cup Ποδόσφαιρο

Live ο τελικός του UEFA Super Cup ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ

Παρακολουθήστε ζωντανά τον τελικό του Super Cup Ευρώπης μεταξύ Παρί και Τότεναμ, ο οποίος διεξάγεται στο Ούντινε της Ιταλίας.

ΑΠΕ ΜΠΕ
ΑΠΕ ΜΠΕ
Φωτογραφία αρθρογράφου
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Η αυλαία της ευρωπαϊκής σεζόν ανοίγει απόψε (22:00) με τον τελικό του UEFA Super Cup στο Ούντινε της Ιταλίας, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Τότεναμ σε μια πολυαναμενόμενη μονομαχία κορυφής.

Ο Λουίς Ενρίκε, στον πάγκο της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με τους εξής έντεκα: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια.

Απέναντί του, ο Τόμας Φρανκ, που καθοδηγεί την κυπελλούχο Τότεναμ, επέλεξε το εξής σχήμα:
Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους, Σπενς και Ριτσάρλισον.

Παρακολουθήστε λεπτό προς λεπτό την εξέλιξη της αναμέτρησης στο Athletiko.gr

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Σπορ Παρί Σεν Ζερμέν Τότεναμ Super Cup Ποδόσφαιρο

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader