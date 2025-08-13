Live ο τελικός του UEFA Super Cup ανάμεσα σε Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ

Η αυλαία της ευρωπαϊκής σεζόν ανοίγει απόψε (22:00) με τον τελικό του UEFA Super Cup στο Ούντινε της Ιταλίας, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν αντιμετωπίζει την Τότεναμ σε μια πολυαναμενόμενη μονομαχία κορυφής.

Ο Λουίς Ενρίκε, στον πάγκο της πρωταθλήτριας Ευρώπης Παρί Σεν Ζερμέν, επέλεξε να παρατάξει την ομάδα του με τους εξής έντεκα: Σεβαλιέ, Χακίμι, Μαρκίνιος, Πάτσο, Νούνο Μέντες, Ζαΐρ-Εμερί, Βιτίνια, Ντουέ, Μπαρκολά, Ντεμπελέ και Κβαρατσχέλια.



Απέναντί του, ο Τόμας Φρανκ, που καθοδηγεί την κυπελλούχο Τότεναμ, επέλεξε το εξής σχήμα:

Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Παλίνια, Μπετανκούρ, Σαρ, Κούντους, Σπενς και Ριτσάρλισον.

