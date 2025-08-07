Χρυσή Μπάλα 2025: Λάμψη αστέρων - Αυτή είναι η λίστα με του υποψήφιους καλύτερους ποδοσφαριστές

Το απόγευμα της Πέμπτης (7 Αυγούστου), το γαλλικό περιοδικό «France Football» έδωσε στη δημοσιότητα τη λίστα με τους 30 παίκτες που θα διεκδικήσουν τον τίτλο του κορυφαίου στον κόσμο για το 2025, με την απονομή να έχει προγραμματιστεί για τις 22 Σεπτεμβρίου.

Ανάμεσα στα μεγάλα ονόματα βρίσκονται ,όπως ήταν αναμενόμενο, οι Χάαλαντ, Εμπαπέ, Βινίσιους και Κέιν, ενώ έντονο ενδιαφέρον προκαλούν και μερικές... εκπλήξεις. Ο Βίκτορ Γκιόκερες, με μία τρομερή σεζόν στη Σπόρτινγκ, βλέπει για πρώτη φορά το όνομά του στη λίστα, ενώ την πρώτη τους παρουσία καταγράφουν και οι Λαμίν Γιαμάλ, Μάικλ Ολίσε, Ντεσιρέ Ντουέ και Ζοάο Νέβες, ως εκπρόσωποι της νέας γενιάς που έρχεται δυναμικά στο προσκήνιο.

Η 69η απονομή της Χρυσής Μπάλας υπόσχεται έντονο ανταγωνισμό, με υποψηφίους από όλα τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, αλλά και παίκτες που ξεχώρισαν τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο τη σεζόν που ολοκληρώθηκε.

Οι 30 υποψήφιοι για τη Χρυσή Μπάλα 2025:

Τζουντ Μπέλιγχαμ, Ουσμάν Ντεμπελέ, Τζίτζι Ντοναρούμα, Ντεσιρέ Ντουέ, Ντένζελ Ντάμφρις, Σέρχου Γκιρασί, Βίκτορ Γκιόκερες, Έρλινγκ Χάαλαντ, Ασράφ Χακίμι, Χάρι Κέιν, Χβίτσα Κβαρατσχέλια, Ρόμπερτ Λεβαντόφσκι, Αλέξις Μακ Άλιστερ, Λαουτάρο Μαρτίνεζ, Κιλιάν Εμπαπέ, Σκοτ ΜακΤόμινεϊ, Νούνο Μέντες, Ζοάο Νέβες, Μάικλ Ολίσε, Κόουλ Πάλμερ, Πέδρι, Ραφίνια, Φαμπιάν Ρουίζ, Μοχάμεντ Σαλάχ, Βίρτζιλ Φαν Ντάικ, Βινίσιους, Βιτίνια, Φλόριαν Βιρτς, Λαμίν Γιαμάλ.



