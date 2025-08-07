Ολυμπιακός: Ιστορική πρωτιά για τον Μουζακίτη στον πρώτο γύρο του Golden Boy

Η ιταλική εφημερίδα «Tuttosport» από το 2003 και έπειτα ανακηρύσσει κάθε χρόνο μέσω μιας ψηφοφορίας το «Golden Boy» τον καλύτερο δηλαδή παίκτη εως την ηλικία των 21 ετών. Στην φετινή λίστα η Ελλάδα έχει τριπλή εκπροσώπηση καθώς σε αυτή βρίσκονται ο Χρήστος Μουζακίτης, ο Μπάμπης Κωστούλας και ο Κωνσταντίνος Καρέτσας.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση για τα τους τρεις διεθνής με τον Μουζακίτη να βρίσκεται πολύ κοντά σε μια ιστορική κατάκτηση, καθώς μέχρι στιγμής βρίσκεται στην κορυφή της λίστας και ο μόνος του αντίπαλος είναι ο Κενάν Γιλντίζ της Γιουβέντους. Ο πρώτος γύρος της ψηφοφορίας ολοκληρώθηκε, καθώς συγκεντρώθηκαν 650.000 ψήφοι σε μόλις 46 ημέρες, δείγμα της μεγάλης απήχησης του θεσμού στους φιλάθλους παγκοσμίως.

Eurokinissi

Ο μέσος του Ολυμπιακού, βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην πρώτη θέση της λίστας με 231.609 ψήφους (35,8%). Τον ακολουθεί ο Κενάν Γιλντίζ (Γιουβέντους, 2005) με 205.073 ψήφους (31,7%), και στην τρίτη θέση βρίσκεται ο Γιάν-Κάρλο Σίμιτς (Άντερλεχτ, 2005) με 118.267 ψήφους (18,3%). Πιο πίσω βρίσκονται οι Άρντα Γκιουλέρ (Ρεάλ Μαδρίτης) με 38.182 ψήφους (5,9%) και Ντεζιρέ Ντουέ (Παρί Σεν Ζερμέν) με 18.031 ψήφους (2,8%).

Από σήμερα (7/8) ξεκινά ο δεύτερος γύρος της ψηφοφορίας. Σε κάθε γύρο το μέτρημα των ψήφων ξεκινά από την αρχή, και ο τελικός νικητής θα προκύψει από το άθροισμα όλων των γύρων, οι οποίοι θα συνεχιστούν μέχρι τα τέλη του φθινοπώρου.

Το ερώτημα, αρκετών φιλάθλων όμως ήταν το γεγονός πως από αυτή τη λίστα λείπει ο σούπερ σταρ της Μπαρτσελόνα, ο Λαμίν Γιαμάλ, καθώς ακόμη είναι 18 χρονών και ηλικιακά έχει περιθώριο να διεκδικήσει το βραβείο. Το παιδί «θαύμα» των «Μπλαουγκράνα» όμως κέρδισε πέρυσι το βραβείο και δεν επιτρέπεται να το διεκδικήσει ξανά φέτος.