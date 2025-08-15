Ίντερ - Ολυμπαικός: Ο Κρίστιαν Κίβου συναντά τα «χρυσά» παιδιά των «ερυθρολεύκων»

Ο Ολυμπιακός δίνει την τελική του πρόβα πριν από την έναρξη του πρωταθλήματος κόντρα σε μια από τις κορυφαίες ομάδες της Ευρώπης. Δύο μόλις ημέρες μετά το δυνατό φιλικό με τη Νάπολι, οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν στην Ιταλία την Ίντερ, σε μια αναμέτρηση που ξεχωρίζει όχι μόνο για το αγωνιστικό της επίπεδο, αλλά και για το… άρωμα Youth League που φέρνει.

Ο Κρίστιαν Κίβου, που ανέλαβε τους «νερατζούρι» το καλοκαίρι διαδεχόμενος τον Σιμόνε Ιντζάγκι, βρίσκεται στην τελική ευθεία για την πρεμιέρα της Serie A. Πριν μπει στη μάχη των επίσημων υποχρεώσεων, ο Ρουμάνος τεχνικός θα ξαναδεί απέναντί του τρεις ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού που είχαν σταθεί εμπόδιο στην ευρωπαϊκή πορεία του πριν από περίπου 18 μήνες: τον Σταύρο Πνευμονίδη, τον Χρήστο Μουζακίτη και τον Αργύρη Λιατσικούρα.

Ήταν 7 Φεβρουαρίου 2024, όταν η Ίντερ Κ19 του Κίβου βρέθηκε στο «Γ. Καραϊσκάκης» για τη νοκ-άουτ φάση του Youth League. Εκεί, η ομάδα του Σωτήρη Συλαϊδόπουλου, αγωνιζόμενη για το μεγαλύτερο μέρος του αγώνα με δέκα παίκτες λόγω αποβολής του Παπακανέλλου, κράτησε το 0-0 στην κανονική διάρκεια και πήρε επική πρόκριση στα πέναλτι με 6-5.

Μετά από εκείνο το ματς, ο Κίβου δεν δίστασε να αποθεώσει τον Ολυμπιακό και τη δουλειά που γίνεται στις ακαδημίες του, αναγνωρίζοντας την αξία της πρόκρισης. Σήμερα, οι τρεις πρωταγωνιστές εκείνης της βραδιάς ανήκουν πλέον στην πρώτη ομάδα, με τον Μουζακίτη να έχει ήδη καταγράψει μια γεμάτη σεζόν και να γεύεται τη χαρά του νταμπλ.

Το φιλικό του Σαββάτου δεν είναι απλώς ένα ακόμη καλοκαιρινό τεστ. Είναι μια αγωνιστική συνάντηση που φέρνει μαζί παλιές μνήμες, δοκιμάζει παρόντες πρωταγωνιστές και προσφέρει μια γεύση από το επίπεδο που στοχεύει να διατηρήσει ο Ολυμπιακός τη νέα σεζόν.