Live η πρόβα τζενεράλε του Ολυμπιακού κόντρα στην πανίσχυρη Ίντερ

Ο Ολυμπιακός προέρχεται από θετική εμφάνιση απέναντι στη Νάπολι, παρότι ηττήθηκε 2-1, δείχνοντας συνοχή και καλή αμυντική λειτουργία. Στο φιλικό με την Ίντερ (16/8 21:30) , ο Μεντιλίμπαρ σκοπεύει να αλλάξει όλη την ενδεκάδα, δίνοντας χρόνο συμμετοχής σε περισσότερους παίκτες. Οι «ερυθρόλευκοι» θα δοκιμαστούν απέναντι στο σχήμα με τριάδα στα στόπερ των «νερατζούρι», που έχουν νέο προπονητή τον Κρίστιαν Κίβου και ενισχύθηκαν με Λουίς Ενρίκε, Μπονί, Σούσιτς και Ζαλέφσκι.



Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στην Ίντερ! / Our line-up for today’s match against FC Internazionale Milano! 🔴⚪️#Olympiacos #INTOLY #PreSeason2025 pic.twitter.com/K4ygnyjv9Q — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 16, 2025