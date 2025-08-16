H ώρα και το κανάλι του σπουδαίου φιλικού του Ολυμπιακού με την Ίντερ

Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν το πρωί της Τετάρτης (13/8) στην Ιταλία, προκειμένου να τεθούν αντιμέτωποι με τις Νάπολι και Ίντερ, στα δύο τελευταία και πιο δυνατά, καλοκαιρινά τους φιλικά, εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν.

Μετά την φιλική ήττα την Πέμπτη από τη Νάπολι, απόψε, οι νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν την Ίντερ, σε ένα φιλικό που θα διεξαχθεί στο Stadio Comunale San Nicola του Μπάρι.

Η σέντρα του σπουδαίου φιλικού είναι στις 21:30 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport1HD.

Δείτε εδώ το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.