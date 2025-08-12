Ολυμπιακός: Νάπολι και Ίντερ στο δρόμο του - Όσα πρέπει να ξέρετε πριν τα φιλικά... Τσάμπιονς Λιγκ

Ο Ολυμπιακός μπαίνει στην τελική ευθεία της προετοιμασίας του και αυτή την εβδομάδα θα δοκιμαστεί απέναντι σε δύο από τις πιο δυνατές ομάδες της Serie A. Οι «ερυθρόλευκοι» θα ταξιδέψουν στην Ιταλία για να αντιμετωπίσουν στις 14 Αυγούστου τη Νάπολι στο Castel di Sangro (19:00 ώρα Ελλάδας) και στις 16 Αυγούστου την Ίντερ (21:30 ώρα Ελλάδας), σε φιλικά που μπορούν να προσφέρουν πολύτιμα συμπεράσματα στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ενόψει της πρεμιέρας των επίσημων υποχρεώσεων.



Μετά την αήττητη πορεία στην Ολλανδία (5 νίκες, 1 ισοπαλία) και το σπουδαίο «διπλό» επί της Ουνιόν Βερολίνου, ο Ολυμπιακός δείχνει αγωνιστική σταθερότητα και καλή φυσική κατάσταση. Τα δύο επερχόμενα φιλικά, ωστόσο, ανεβάζουν αισθητά το επίπεδο δυσκολίας, αφού θα φέρουν την ομάδα αντιμέτωπη με δύο συλλόγους που διεκδικούν κάθε χρόνο το σκουντέτο και παίζουν σταθερά σε υψηλό ευρωπαϊκό επίπεδο.



Η Νάπολι των μεγάλων κινήσεων



Η πρωταθλήτρια Ιταλίας μπαίνει στη νέα σεζόν με ξεκάθαρο στόχο να διατηρήσει τα σκήπτρα της. Υπό την καθοδήγηση του Αντόνιο Κόντε, οι «παρτενοπέι» πραγματοποίησαν εντυπωσιακές μεταγραφές όπως αυτή του Κέβιν Ντε Μπρόινε από τη Μάντσεστερ Σίτι,του Νοά Λανγκ από την Αϊντχόφεν, που προσθέτει εκρηκτικότητα και ταχύτητα στην επίθεση και του Λούκα από την Ουντινέζε, για βάθος και ποιότητα στην επιθετική γραμμή.



Παρά τις αλλαγές σε κομβικές θέσεις, η Νάπολι παραμένει πανίσχυρη. Στα φιλικά προετοιμασίας δεν έχει πιάσει υψηλά στάνταρ απόδοσης, κάτι αναμενόμενο λόγω των πολλών νέων προσώπων, όμως η ποιότητα και το βάθος του ρόστερ την καθιστούν ξανά φαβορί για το σκουντέτο. Ο Ολυμπιακός θα βρει απέναντί του μια ομάδα με επιθετική φιλοσοφία και πειθαρχία, που χαρακτηρίζει κάθε ομάδα του Κόντε.









Η Ίντερ στη μετά-Ιντζάγκι εποχή



Μετά από τέσσερα χρόνια και πολλές επιτυχίες, ο Σιμόνε Ιντζάγκι αποχώρησε από την Ίντερ και τη θέση του ανέλαβε ο Κριστιάν Κίβου. Ο Ρουμάνος τεχνικός γνωρίζει άριστα την κουλτούρα του συλλόγου, έχοντας περάσει χρόνια τόσο ως παίκτης όσο και στις ακαδημίες. Έρχεται από μια επιτυχημένη αποστολή διάσωσης της Πάρμα στη Serie A και υπογράφει διετές συμβόλαιο με τους «νερατζούρι».



Η περσινή χρονιά ήταν ιδιαίτερη για την Ίντερ. Παρότι έφτασε στον τελικό του Champions League, τον οποίο έχασε βαριά (5-0) από την Παρί Σεν Ζερμέν, διεκδίκησε το τρεμπλ μέχρι τα μέσα Απριλίου, χάνοντας στο τέλος το πρωτάθλημα για μόλις έναν βαθμό από τη Νάπολι. Στο ρόστερ δεν υπήρξαν σημαντικές αποχωρήσεις, ενώ ξεχωρίζουν οι προσθήκες του Λουίς Ενρίκε από τη Μαρσέιγ και του Μπόνι από την Πάρμα, με 23 εκατ. ευρώ έκαστος.



Η Ίντερ μπήκε αργότερα σε ρυθμό προετοιμασίας λόγω της συμμετοχής της στο Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, όπου αποκλείστηκε από τη Φλουμινένσε στους «16». Στο πρώτο της φιλικό, πέρασε νικηφόρα από το Πριγκιπάτο απέναντι στη Μονακό, παίζοντας με δέκα παίκτες. Στόχος και φέτος είναι η κορυφή της Serie A και η διάκριση στην Ευρώπη, γεγονός που σημαίνει πως ο Ολυμπιακός θα βρεθεί απέναντι σε μια ομάδα έτοιμη να πιέσει σε υψηλή ένταση.







Δύο αντίπαλοι επιπέδου Champions League, που δεν αποκλείεται να βρεθούν ξανά στον δρόμο του Ολυμπιακού μέσα στη σεζόν. Διαφορετικό στυλ ο καθένας, αλλά και οι δύο με τεράστια ποιότητα. Τα παιχνίδια μπορεί να είναι φιλικά, όμως για τους «ερυθρόλευκους» είναι πραγματικά crash test πριν τις επίσημες μάχες.





