Live το σπουδαίο φιλικό του Ολυμπιακού κόντρα στη Νάπολι

Ο Ολυμπιακός, φιλοξενείται από τη Νάπολι, στο Stadio Teofilo Patini , για το όγδοο φιλικό παιχνίδι της προετοιμασίας του, όπου η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, θέλει να συνεχίσει τις καλές εμφανίσεις και να διευρύνει το αήττητο σερί της, μετρώντας 6 νίκες και μια ισοπαλία.

Για την εν λόγω αναμέτρηση ο Βάσκος τεχνικός έδωσε θέση βασικού στον Μπότη κάτω από τα δοκάρια, επέλεξε τον Ρέτσο και τον Πιρόλα στα στόπερ, τον Ορτέγκα στο αριστερό άκρο τον Κοστίνια στο δεξί, στον άξονα Έσε και Σιπιόνι, Πνευμονίδης και Ροντινεί στις πτέρυγες και τον Τσικίνιο πίσω από τον μοναδικό προωθημένο Ελ Καμπί.

Η αναμέτρηση θα ξεκινήσει στις 19:00 και μπορείτε να την παρακολουθήσετε ζωντανά στο Athletiko.gr.