Η ώρα και το κανάλι για το φιλικό του Ολυμπιακού με την Νάπολι και οι ελληνικές «μάχες» στην Ευρώπη

Η ώρα για τα μεγάλα «κρας τεστ», έφτασε για τον Ολυμπιακό. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν το πρωί της Τετάρτης (13/8) στην Ιταλία, προκειμένου να τεθούν αντιμέτωποι με τις Νάπολι και Ίντερ, στα δύο τελευταία και πιο δυνατά, καλοκαιρινά τους φιλικά, εν όψει της έναρξης της νέας σεζόν.



Απόψε, οι νταμπλούχοι Ελλάδας αντιμετωπίζουν την πρωταθλήτρια Ιταλίας, Νάπολι, σε ένα φιλικό που θα διεξαχθεί στο Stadio Teofilo Patini.



Η σέντρα του σπουδαίου φιλικού είναι στις 19:00 και ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport3HD.

Οι ευρωπαϊκές αναμετρήσεις των ελληνικών ομάδων

Ώρα Ευρώπης για τις ελληνικές ομάδες!



Μετά τις πρώτες αναμετρήσεις της προηγούμενης εβδομάδας, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ δίνουν απόψε τους αγώνες ρεβάνς για τον γ' προκριματικό γύρο σε Europa League και Conference League.



Πρώτος χρονικά αγωνίζεται ο ΠΑΟΚ, ο οποίος στις 20:00 αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Βόλφσμπεργκερ, στη ρεβάνς του 0-0 της Τούμπας την περασμένη Πέμπτη.



Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το OPEN.



Στις 21:00, για το Europa League, ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται στην ουδέτερη Κρακοβία από τη Σαχτάρ, στη ρεβάνς του 0-0 από το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ.



Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport2HD.



Την ίδια ώρα, για τον γ' προκριματικό γύρο του Conference League, η ΑΕΚ υποδέχεται στη Νέα Φιλαδέλφεια τον Άρη Λεμεσού, στη ρεβάνς του 2-2 από το πρώτο ματς στην Κύπρο.



Ο αγώνας θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Cosmote Sport1HD.

Στο αθλητικό «μενού» και Εθνική Ελλάδας

Επιστρέφει η Εθνική Ελλάδας Ανδρών μπάσκετ στη Θεσσαλονίκη για να δώσει φιλικό παιχνίδι με το Μαυροβούνιο, στο πλαίσιο της προετοιμασίας της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη για το Eurobasket 2025.



Η Ελλάδα θα βρεθεί στο κατάμεστο PAOK Sports Arena, με τον κόσμο της Συμπρωτεύουσας εμφανώς να είναι πολύ ενθουσιασμένος για την εν λόγω αναμέτρηση και το δυνατό φιλικό τεστ απέναντι σε μια πάντοτε υπολογίσιμη δύναμη.



Ο αγώνας θα ξεκινήσει στις 20:00 και απευθείας θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ 1.

Δείτε στο Athletiko.gr το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.