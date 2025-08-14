Πρεμιέρα για τη νέα φανέλα του Ολυμπιακού στο φιλικό με τη Νάπολι

Ο Ολυμπιακός ανοίγει απόψε ένα νέο κεφάλαιο, συνδυάζοντας το αγωνιστικό του τεστ με την παρουσίαση της νέας του φανέλας. Στο φιλικό απέναντι στη Νάπολι (14/08, 19:00), η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ θα φορέσει για πρώτη φορά την επίσημη εντός έδρας εμφάνιση της νέας σεζόν, η οποία παρουσιάστηκε πρόσφατα στο ανανεωμένο Μουσείο του συλλόγου.

Η αναμέτρηση με τους «παρτενοπέι» αποτελεί το πρώτο από δύο υψηλού επιπέδου φιλικά επί ιταλικού εδάφους, το επόμενο απέναντι στην Ίντερ και έρχεται λίγες ημέρες πριν από την έναρξη των επίσημων υποχρεώσεων. Η φανέλα της περιόδου 2025-26 ξεχωρίζει, καθώς είναι η πρώτη που θα φέρει πέντε αστέρια πάνω από το έμβλημα, μετά το επετειακό σήμα των 100 χρόνων που χρησιμοποιήθηκε πέρυσι.

🔴⚪😍 Ντεμπούτο σήμερα για την ερυθρόλευκη φανέλα της σεζόν 2025/26! pic.twitter.com/URGN43NNU1 — Olympiacos FC (@olympiacosfc) August 14, 2025

Με τη Νάπολι να έρχεται ως πρωταθλήτρια Ιταλίας και το παιχνίδι να έχει «άρωμα» Champions League, το αποψινό τεστ προσφέρει στον Ολυμπιακό την ευκαιρία να μετρήσει δυνάμεις του απέναντι σε μια ομάδα που θα βρει απέναντι του στην κλήρωση της League Phase της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.