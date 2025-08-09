Ουνιόν Βερολίνου - Ολυμπιακός 0-1: Ασταμάτητος με «υπογραφή» Τσικίνιο

Ο Ολυμπιακός άφησε πίσω του την Ολλανδία, όπου πραγματοποίησε το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του με απολογισμό πέντε νίκες και μια ισοπαλία σε έξι φιλικές αναμετρήσεις και στο πρώτο δυνατό «τεστ» επί γερμανικού εδάφους κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου επικράτησε με 1-0 και διεύρυνε το σερί που τρέχει από το πρώτο φιλικό του προγράμματος της προετοιμασίας.

Στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, απείλησε δύο φορές με τον Αγιούμπ Ελ Καμπί αλλά στο δεύτερο μέρος οι «ερυθρόλευκοι», βρήκαν τον δρόμο προς τα δίχτυα με το εντυπωσιακό γκολ του Τσικίνιο (76'), να χαρίζει την έκτη νίκη σε επτά φιλικές αναμετρήσεις στους Πειραιώτες.

Το ματς

Χρειάστηκε να περάσουν 18 λεπτά στην αναμέτρηση για να καταγραφεί η πρώτη μεγάλη φάση με τους «ερυθρόλευκους» να φτάνουν πολύ κοντά στο 1-0 στο όταν μετά από συνεργασία του Καμπελά και του Κοστίνια, η μπάλα έφτασε στον Έσε, εκείνος τη γύρισε με τη μία στον Ελ Καμπί, αλλά ο Ρένοφ, με ωραία επέμβαση έδιωξε σε κόρνερ την κεφαλιά του Μαροκινού.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ψάχνει τρόπους να μπει στην αντίπαλη περιοχή και στο 37ο λεπτό, ο Ζέλσον Μαρτίνς, βγήκε στην αντεπίθεση μοίρασε στον Καμπελά, εκείνος έστρωσε στον Μουζακίτη, αλλά το σουτ που επιχείρησε ο νεαρός χαφ σταμάτησε στα σώματα.

Η τελευταία μεγάλη φάση του πρώτου μέρους άνηκε και πάλι στους Πειραιώτες που έχασαν ακόμη μια ευκαιρία για να ανοίξουν το σκορ με τον Ρένοφ να νικά αρχικά σε τετ-α-τετ τον Ελ Καμπί, και στην εξέλιξη της φάσης ο γκολκίπερ της γερμανικής ομάδας μπλόκαρε και το γύρισμα του Μαρτίνς. Οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια χωρίς σκορ, με τον Ρένοφ να στερεί σε δυο περιπτώσεις το γκολ από τον Αγιούμπ Ελ Καμπί.

Με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου ο ρυθμός της αναμέτρησης έπεσε αισθητά και το πρώτο μισάωρο πέρασε δίχως να καταγραφεί κάποια αξιόλογη ευκαιρία από τις δυο ομάδες. Στο 74ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε το γκολ που του χάρισε τη νίκη με τον Τσικίνιο να «κεραυνοβολεί» από το ύψος της μεγάλης περιοχής τον Ρένοφ και να διαμορφώνει το τελικό 1-0 της αναμέτρησης.

Τρία λεπτά αργότερα η Ουνιόν κατάφερε να απειλήσει την εστία των «ερυθρόλευκων» αλλά ο Τζολάκης σταμάτησε το πλασέ του Λιούμπιτς. Στα εναπομείναντα λεπτά ο Ολυμπιακός σπατάλησε ακόμη δυο ευκαιρίες, αρχικά με τον Ελ Καμπί και εν συνεχεία με τον Τσικίνιο αλλά τελικά το γκολ του Πορτογάλου ήταν αρκετό για να φύγουν με τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» από τη Γερμανία.

Η επόμενη φιλική αναμέτρηση για τον Ολυμπιακό είναι προγραμματισμένη για την Πέμπτη (14/8, 19:00) κόντρα στη Νάπολι.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού:

Τζολάκης, Μπρούνο (67' Βέζο), Ρέτσος, Καλογερόπουλος και Κοστίνια, Εσε (46' Ντάνι Γκαρθία), Μουζακίτης - Τσικίνιο (79' Πνευμονίδης), Καμπελά, Ζέλσον Μαρτίνς (67' Μασούρας), Ελ Καμπί.