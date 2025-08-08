Ολυμπιακός - Αλ Ταβούν 2-1: Αποχαιρέτησε αήττητος την Ολλανδία με MVP τον Πνευμονίδη

Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 της Αλ Ταβούν στο έκτο και τελευταίο φιλικό που διεξήχθη σε Ολλανδικό έδαφος με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να ολοκληρώνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας της με πέντε νίκες και μια ισοπαλία σε έξι φιλικές αναμετρήσεις.

Στη σημερινή (8/8) αναμέτρηση οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μια ακόμη πειστική εμφάνιση και χάρη στα γκολ των Πνευμονίδη (10') και Στρεφέτσα (47) πανηγύρισαν και τη νίκη που διεύρυνε και το αήττητο σερί τους στη σειρά των φιλικών. Ο νεαρός επιθετικός του Ολυμπιακού ήταν αδιαμφισβήτητα ο MVP της προετοιμασίας αλλά θετικά δείγματα γραφής από τον σημερινό αγώνα άφησαν και ο Γκάμπριελ Στρεφέτσα που σκόραρε το πρώτο ανεπίσημο τέρμα του με τα «ερυθρόλευκα» αλλά και ο Ροντινέι, με τον Αργύρη Λιατσικούρα που ήταν αρκετά δραστήριοι.

Το ματς

Οι Σαουδάραβες ήταν εκείνοι που δημιούργησαν την πρώτη ευκαιρία στο ματς πριν καν συμπληρωθεί το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης, με τον Μπότη να κρατά ανέπαφη την εστία του με ωραία επέμβαση. Οι «ερυθρόλευκοι» ήθελαν από νωρίς να πάρουν προβάδισμα και το κατάφεραν στο 10ο λεπτό, όταν ο Ροντινέι σέντραρε από δεξιά και ο Πνευμονίδης με ωραία προβολή από κοντά έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το 1-0.

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, δεν αρκέστηκαν με το 1-0, συνέχισαν με τον ίδιο ρυθμό, έψαξαν και το δεύτερο τέρμα αλλά το πλασέ του Γιαζίτσι, στο 25ο λεπτό σταμάτησε στα χέρια του γκολκίπερ της Αλ Ταβούν. Δέκα λεπτά αργότερα οι «ερυθρόλευκοι» βρέθηκαν ξανά στην επίθεση και έπειτα από γύρισμα του Ροντινέι, ο Αλ Αχμέντ, στην προσπάθεια του να διώξει, κινδύνεψε να στείλει τη μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του. Οι δυο ομάδες δεν κατάφεραν να δημιουργήσουν κάποια αξιόλογη φάση μέχρι τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, με αποτέλεσμα να οδηγηθούν στα αποδυτήρια με το γκολ του Πνευμονίδη να χωρίζει τις δυο ομάδες και να χαρίζει στους «Πειραιώτες» το προβάδισμα.

Eurokinissi

Με την έναρξη του δευτέρου μέρους και συγκεκριμένα στο 47ο λεπτό ο Ολυμπιακός βρήκε και δεύτερο γκολ, με τον Πνευμονίδη να σημαδεύει το δοκάρι και τον Στρεφέτσα να παίρνει το ριμπάουντ και να στέλνει τη μπάλα στα δίχτυα για το 2-0 πετυχαίνοντας παράλληλα και το πρώτο ανεπίσημο γκολ του με την «ερυθρόλευκη» φανέλα. Μετά το δεύτερο τέρμα που δέχτηκε η Αλ Ταβούν ανέβασε στροφές και στο 49ο λεπτό ο επιθετικός της Ταβούν προσπάθησε να κρεμάσει τον Μπότη που είχε βγει αρκετά έξω από την εστία του αλλά ο Πνευμονίδης, σε ρόλο αμυντικού απομάκρυνε τη μπάλα πάνω στη γραμμή.

Eurokinissi

Στο 57ο λεπτό οι τυπικά φιλοξενούμενοι βγήκαν στην κόντρα, ο Μαρτίνες σε κενή εστία, μείωσε σε 2-1, με τους «ερυθρόλευκους» να διαμαρτύρονται για φάουλ στο ξεκίνημα της φάσης. Στο 64ο λεπτό ο Μεντιλίμπαρ, προχώρησε σε δυο αλλαγές, με τον Πνευμονίδη και τον Λιατσικούρα να αποχωρούν και τον Ντάνι Γκαρθία και τον Μασούρα να παίρνουν τις θέσεις τους. Έξι λεπτά αργότερα ο Στρεφέτσα, έκανε ωραία σέντρα και ο Μασούρας δεν κατάφερε να νικήσει τον γκολκίπερ της Αλ Ταβούν, ο οποίος με ωραία επέμβαση έστειλε τη μπάλα κόρνερ. Η πολιορκία των Πειραιωτών συνεχίστηκε και στο 72ο λεπτό ο Νασιμέντο έπιασε ένα ωραίο σουτ που αποκρούστηκε δύσκολα.

To 1o του Στρεφεζα μετά από δοκάρι του Πνευμονιδη #OlympiacosFC pic.twitter.com/ybeV0YNAQS — Karaflodaimonas (@Karaflademon) August 8, 2025

Στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης ο Ολυμπιακός έχασε μια διπλή ευκαιρία με τον Στρεφέτσα και τον Πνευμονίδη αλλά με το τελικό σφύριγμα πανηγύρισε ακόμη μια νίκη στο τελευταίο φιλικό επί Ολλανδικού εδάφους.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού

Μπότης, Ορτέγκα, Πιρόλα, Βέζο, Ροντινέι, Σιπιόνι, Λιατσικούρας (64' Ντάνι Γκαρθία), Νασιμέντο, Στρεφέτσα, Πνευμονίδης (64' Μασούρας), Γιαζίτσι.

Οι φιλικές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού

Μπρέντα - Ολυμπιακός 2-3

Ολυμπιακός - Νόρτις 3-0

Άλκμααρ - Ολυμπιακός 0-2

Χέρενφεν - Ολυμπιακός 1-1

Άντο Ντεν Χάαγκ - Ολυμπιακός 2-3

Αλ Τααβούν - Ολυμπιακός 1-2