Η όμορφη πρωτοβουλία των παικτών του Ολυμπιακού για τον Πνευμονίδη (vid)

Το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του Ολυμπιακού στην Ολλανδία ολοκληρώθηκε και μετά το επιτυχημένο πέρασμα από τη Γερμανία και την επικράτηση με 1-0 κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου, οι «ερυθρόλευκοι» ετοιμάζονται για το επόμενο δυνατό «τεστ» κόντρα στην περσινή πρωταθλήτρια Ιταλίας Νάπολι (14/8,19:00)

Κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας και τις μέρες που η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, βρίσκονταν στην Ολλανδία, ο φετινός MVP στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, Στάυρος Πνευμονίδης, είχε γενέθλια και οι συμπαίκτες του αποφάσισαν να του κάνουν μια έκπληξη. Ο νεαρός εξτρέμ έγινε 19 χρονών την Πέμπτη 7 Αυγούστου και στο δείπνο της ομάδα εκείνη τη μέρα οι συμπαίκτες του αποφάσισαν να του κάνουν μια έκπληξη με μια τούρτα γενεθλίων.

Ο νεαρός έσβησε το κεράκι, ευχαρίστησε όλους τους συμπαίκτες του για αυτή την κίνηση και ο στρατηγικός σύμβουλος των Πειραιωτών, Κριστιάν Καρεμπέ, απαθανάτισε τη στιγμή σε ένα βίντεο το οποίο δημοσίευσε λίγες μέρες αργότερα στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Από το βίντεο εκτός από τον εορτάζοντα ξεχώρισε και ο Γιουσούφ Γιαζίτσι που «τάισε» τον Πνευμονίδη με τούρτα ενώ αμέσως μετά ο Αλέξανδρος Πασχαλάκης πήρε μια αγκαλιά τον «μικρό μάγο».