Με δυσκολία η επιστροφή των εκδρομέων: «Κομφούζιο» στην Εθνική Οδό - Προσωρινά ανοιχτά τα Μάλγαρα

Με ανασχέσεις χιλιομέτρων κατά μήκος της εθνικής οδού ξεκίνησε η επιστροφή των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με την κίνηση να αυξάνεται όσο περνάει η ώρα.

Στην ευρύτερη περιοχή της Λαμίας, λίγο πριν από το μπλόκο των αγροτών στον Μπράλο, έχει ήδη σχηματιστεί ουρά περίπου 3 χιλιομέτρων, καθώς τα οχήματα που κινούνται με κατεύθυνση προς την Αθήνα ήταν υποχρεωμένα να διέρχονται από μία μόνο λωρίδα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες από χθες είχαν αποσύρει τα τρακτέρ για να δώσουν άλλη μία λωρίδα κυκλοφορίας, η οποία ενεργοποιήθηκε πριν λίγο για να απορροφήσει την κίνηση των οχημάτων στο εθνικό δίκτυο.

Προς το παρόν, δεν παρατηρείται σοβαρό πρόβλημα στο τμήμα από τον Μπράλο έως λίγο πριν το Μαρτίνο, δηλαδή από το 205ο έως το 125ο χιλιόμετρο της εθνικής οδού, όπου τα αυτοκίνητα κινούνται κανονικά στον βασικό άξονα της ΠΑΘΕ.

Άνοιξε προσωρινά το μπλόκο των Μαλγάρων

Άνοιξαν οι αγρότες προσωρινά το ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο των Μαλγάρων προκειμένου να υπάρξει αποσυμφόρηση στην κυκλοφορία των αυτοκινήτων.

Θα παραμείνει ανοιχτό μέχρι τις 18.00 και θα αποφασίσουν στη συνέχεια τι θα γίνει. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη ήταν ήδη ανοιχτό.

Για μια ώρα, από τις 13.00 μέχρι τις 14.00, οι αγρότες έκλεισαν και τα δύο ρεύματα της Εγνατίας οδού στη θέση Δερβένι (προς Θεσσαλονίκη και προς Καβάλα) και σχηματίστηκαν ουρές στους παράδρομους στους οποίους διοχετεύτηκαν τα αυτοκίνητα.

Πού υπάρχουν προβλήματα

Ωστόσο, η εικόνα αλλάζει δραματικά στην περιοχή της γέφυρας στο Μαρτίνο στο 125 χλμ της ΠΑΘΕ. Εκεί έχει ήδη σχηματιστεί ουρά που φτάνει τα 4 χιλιόμετρα, καθώς τα οχήματα που κινούνται στον άξονα ΠΑΘΕ προς Αθήνα υποχρεώνονται να περιοριστούν σε μία λωρίδα κυκλοφορίας.

Στη συνέχεια, μέσω ρυθμίσεων της Τροχαίας, οδηγούνται στον παράδρομο που κατευθύνεται προς το Κάστρο, την Αλίαρτο και την παλαιά εθνική οδό Λαμίας-Αθηνών, για να καταλήξουν μετά τη Θήβα στη Ριτσώνα στο 75 χλμ της εθνικής οδού και να συνεχίσουν προς Αθήνα.

Η κίνηση στις παρακάμψεις γίνεται με πολύ χαμηλές ταχύτητες, με αποτέλεσμα να υπάρχει ταλαιπωρία των οδηγών και ο χρόνος διέλευσης να αυξάνεται σημαντικά.