Δεν κάνουν πίσω οι αγρότες και προειδοποιούν με γενικό αποκλεισμό - Πού είναι κλειστοί οι δρόμοι

Σε καθεστώς αυξημένου κυκλοφοριακού συναγερμού βρίσκεται σήμερα Κυριακή (28/12) μεγάλο μέρος της Ελλάδας, καθώς οι συνεχιζόμενες κινητοποιήσεις των αγροτών εξακολουθούν να επηρεάζουν βασικούς οδικούς άξονες, διόδια και συνοριακά περάσματα.

Με μπλόκα, ελεγχόμενους αποκλεισμούς και κατά τόπους άνοιγμα διοδίων, οι αγρότες διατηρούν την πίεση προς την κυβέρνηση, προειδοποιώντας παράλληλα για κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους τις επόμενες ώρες και ημέρες. Παρότι από το Σάββατο 18 μπλόκα έχουν εκφράσει πρόθεση συμμετοχής σε διάλογο με την κυβέρνηση, τα τρακτέρ παραμένουν σε κομβικά σημεία του εθνικού οδικού δικτύου.

Άνοιγμα διοδίων σε Μακρυχώρι και Μάλγαρα – Προαναγγελία κλιμάκωσης

Στη Νίκαια Λάρισας, αγρότες προχώρησαν στο άνοιγμα των διοδίων Μακρυχωρίου, μοιράζοντας συμβολικά όσπρια στους διερχόμενους οδηγούς. Στα Μάλγαρα, παραμένει αποκλεισμένο το ρεύμα της εθνικής οδού προς Αθήνα, ενώ το αντίθετο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη παραμένει ανοιχτό.

Οι αγρότες της περιοχής έχουν προαναγγείλει πλήρη διακοπή της κυκλοφορίας και στα δύο ρεύματα από τη Δευτέρα, δηλώνοντας αποφασισμένοι να εντείνουν τις πιέσεις τους.

Προβλήματα σε Βοιωτία, Πάτρα και Θεσσαλία

Σημαντικά κυκλοφοριακά προβλήματα καταγράφονται και στη Βοιωτία, στο Κάστρο, όπου το μπλόκο προκαλεί έντονη ταλαιπωρία σε οδηγούς που επιστρέφουν στην Αθήνα μετά τις γιορτές.

Κλειστή παραμένει από το Σάββατο η περιμετρική οδός της Πάτρας, ενώ συνεχίζεται ο αποκλεισμός του αυτοκινητοδρόμου Ε65 στην περιοχή της Καρδίτσας. Οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας πραγματοποιούν καθημερινές συνελεύσεις στα σημεία των μπλόκων και δηλώνουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν και θα κλιμακωθούν, έως ότου δοθούν συγκεκριμένες λύσεις στα αιτήματά τους. Στο πλαίσιο αυτό, άνοιξαν σήμερα τις μπάρες στα διόδια του Ε65 στους Σοφάδες.

Ολιγόωροι αποκλεισμοί στα σύνορα

Στο τελωνείο των Εύζωνων, η κυκλοφορία διακόπηκε και στα δύο ρεύματα από το μεσημέρι έως το απόγευμα, με τους αγρότες να έχουν προαναγγείλει επανάληψη του αποκλεισμού τις βραδινές ώρες. Στον Προμαχώνα και την Εξοχή, τα φορτηγά δεν διέρχονται, ενώ η κίνηση των επιβατικών οχημάτων συνεχίζεται κανονικά.

Στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του Δερβενίου, σημειώθηκε προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και προς τις δύο κατευθύνσεις, με τα οχήματα να διοχετεύονται μέσω παραδρόμων. Αντίστοιχα, στα Μάλγαρα, άνοιξε προσωρινά το ρεύμα από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα για την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας έως τις 18:00, οπότε και αναμένεται να ληφθούν νέες αποφάσεις.

Οι αγρότες διαμηνύουν ότι οι κινητοποιήσεις θα συνεχιστούν, διατηρώντας ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω κλιμάκωσης, ανάλογα με τις εξελίξεις και τις κυβερνητικές αντιδράσεις.