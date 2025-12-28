120.000 ευρώ σε πέντε χρόνια έλαβε ο Μπότας για 17 χωράφια «φαντάσματα» - Τι αποκαλύπτει το πόρισμα

Χωράφια «φαντάσματα» και δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε αγροτικές επιδοτήσεις αποκάλυψε το πόρισμα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Αυτά τα στοιχεία οδήγησαν τελικά στη δέσμευση των τραπεζικών του λογαριασμών αγροτοσυνδικαλιστή του μπλόκου των Μαλγάρων, Γιώργου Μπότα.

Όπως προκύπτει από τον έλεγχο των αιτήσεων ενιαίας ενίσχυσης που υπέβαλε επί σειρά ετών, ο Μπότας δήλωνε αγροτεμάχια τα οποία δεν αντιστοιχούσαν σε καμία πραγματική ιδιοκτησία, εξασφαλίζοντας οικονομικές ενισχύσεις μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ άνω των 49.000 ευρώ μόνο για τις συγκεκριμένες εκτάσεις από το 2019 έως το 2024.

Στις έρευνες και το ελληνικό FBI

Την έρευνα ανέλαβε το ελληνικό FBI, στο πλαίσιο ευρύτερου ελέγχου για παράνομες αγροτικές επιδοτήσεις, μετά και από άλλες αποκαλύψεις στον χώρο των αγροτικών κινητοποιήσεων της Βόρειας Ελλάδας, όπως στην περίπτωση του Κώστα Ανεστίδη ο οποίος επίσης είχε λάβει πάνω από 120.000 ευρώ για χωράφια «φαντάσματα».

Οι έλεγχοι επικεντρώθηκαν στις Δηλώσεις Ενιαίας Ενίσχυσης (ΕΑΕ) που υπέβαλε ο Γιώργος Μπότας στον ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2019 έως 2024, με βασικά κριτήρια την ψευδή δήλωση αγροτεμαχίων και το ύψος των ληφθεισών επιδοτήσεων.

Τα 17 αγροτεμάχια «φαντάσματα»

Μάλιστα, κατά τον έλεγχο οι αρμόδιες εισαγγελικές αρχές ανακάλυψαν ότι ο Μπότας είχε δηλώσει 17 αγροτεμάχια ως μισθωμένα για καλλιέργεια. Αυτό ωστόσο δεν αντιστοιχούσε σε πραγματικές ιδιοκτησίες καθώς οι εκτάσεις δεν εμφανίζονταν στις δηλώσεις Ε9 των προσώπων που ο ίδιος εμφάνιζε ως εκμισθωτές.

Συγκεκριμένα, ο αγροτοσυνδικαλιστής δήλωνε ότι μίσθωνε αγροτεμάχια από 22 φυσικά πρόσωπα και έναν Ιερό Ναό. Ωστόσο, για τα συγκεκριμένα χωράφια δεν υπήρχε καμία καταχώριση στις περιουσιακές δηλώσεις των φερόμενων ιδιοκτητών, γεγονός που καταρρίπτει πλήρως τον ισχυρισμό περί νόμιμης μίσθωσης.

Τα εν λόγω χωράφια δεν υπήρχαν ούτε στα χαρτιά της φορολογικής τους εικόνας.

Τα χρήματα των επιδοτήσεων

Μετά τη διαπίστωση της απάτης, η Δ.Α.Ο.Ε. ζήτησε επίσημα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ να προσδιορίσει τα ποσά που καταβλήθηκαν στον ελεγχόμενο για τα συγκεκριμένα 17 αγροτεμάχια.

Σύμφωνα με το έγγραφο του Οργανισμού, ο Γιώργος Μπότας εισέπραξε 49.021,14 ευρώ ως οικονομική ενίσχυση αποκλειστικά για τα χωράφια-φαντάσματα. Το ποσό αυτό αφορά μόνο τις εκτάσεις που δεν είχαν καμία αντιστοίχιση με πραγματική ιδιοκτησία.

Συνολικά, για την περίοδο 2019–2024, ο ίδιος έλαβε επιδοτήσεις ύψους 126.448,66 ευρώ, ποσό που περιλαμβάνει και τις ενισχύσεις για τα ελεγχόμενα αγροτεμάχια.

Καμία αλλαγή στα χωράφια

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποδίδεται και στο γεγονός ότι ο Μπότας υπέβαλε Αίτηση Ενιαίας Ενίσχυσης και για το 2025.

Στην αίτηση αυτή δήλωσε 15 αγροτεμάχια, τα περισσότερα εκ των οποίων ταυτίζονται με εκείνα που είχαν δηλωθεί τα έτη 2022 και 2024 και για τα οποία έχει ήδη διαπιστωθεί ότι ήταν ψευδώς δηλωμένα.

Η επανάληψη των ίδιων δηλώσεων καταγράφεται ως στοιχείο συστηματικής πρακτικής και όχι ως μεμονωμένο λάθος ή παραδρομή.

«Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω»

Ο Γιώργος Μπότας, μέλος του συντονιστικού στο μπλόκο των Μαλγάρων, δήλωσε: «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω και να βρω το λόγο. Έτυχε και το ανακάλυψα, δεν έχω καμία ειδοποίηση στα χέρια μου, δεν γνώριζα τίποτα. Επικοινώνησα με την τράπεζα και μου λένε ότι κατασχέθηκαν βάσει της διάταξης 6772 που αφορά οικονομικό έγκλημα, από το ελληνικό FBI».

Ο κ. Μπότας κάνει λόγο για απαράδεκτη ενέργεια, που αποσκοπεί στη φίμωση του αγροτικού κόσμου και ζητά διαφάνεια και δικαιοσύνη.

Ακολούθως ο κ. Μπότας ανέφερε ότι: «Υποτίθεται ότι αυτές οι πληρωμές άργησαν γιατί ελέγχθηκαν εις διπλούν όλα, λόγω της επέμβασης της ευρωπαϊκής εισαγγελίας. Άρα αφού με πλήρωσαν, μετά από τόσο ενδελεχή έλεγχο, πώς γίνεται μετά από πέντε ημέρες εγώ να είμαι εγκληματίας»;