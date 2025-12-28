Μαρινάκης προς αγρότες: Ο ειλικρινής διάλογος θα φέρει τις λύσεις

Σε διάλογο καλεί τους αγρότες για ακόμη μια φορά η κυβέρνηση δια μέσου του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη.

Σε ανακοίνωσή του το πρωί της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, ο κ. Μαρινάκης αναφέρθηκε στη διάθεση για ειλικρινή διάλογο τονίζοντας ότι η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων να ικανοποιούνται.

«Όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου» σημείωσε χαρακτηριστικά.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Παύλου Μαρινάκη

«Από την αρχή των κινητοποιήσεων των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, η Κυβέρνηση τους κάλεσε σε διάλογο. Ο Πρωθυπουργός μάλιστα είχε ορίσει και συγκεκριμένη ημερομηνία.



Για την Κυβέρνηση η διάθεση για διάλογο είναι κάτι παραπάνω από ειλικρινής. Με το πλαίσιο που θέσαμε, άλλωστε, ικανοποιείται η συντριπτική πλειονότητα των αιτημάτων των αγροτών και κτηνοτρόφων, σε συνέχεια όσων έχουμε υλοποιήσει τα τελευταία χρόνια, επιλύοντας αιτήματα δεκαετιών του αγροτικού τομέα. Παράλληλα, οι πληρωμές προχωράνε σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που είχαμε θέσει.

Πλέον, έστω και με καθυστέρηση, όλο και περισσότεροι εκπρόσωποι των αγροτικών κινητοποιήσεων φαίνεται ότι αντιλαμβάνονται την ανάγκη να προσέλθουν στο τραπέζι του διαλόγου. Πρόκειται για μια ενθαρρυντική εξέλιξη. Είναι κρίσιμο να το αντιληφθούν αυτό όσοι ακόμα αρνούνται τον διάλογο, αφήνοντας στην άκρη την παρωχημένη λογική της στείρας αντιπαράθεσης, που έχει δοκιμάσει κατά πολύ τις αντοχές της κοινωνίας.

Ο ειλικρινής διάλογος –και μόνο αυτός- θα φέρει τις λύσεις».

Ποιοι είπαν «ναι» στον διάλογο

Η πλειονότητα των αγροτών θέτουν ορίζοντα μίας εβδομάδας μέχρι την πανελλαδική σύσκεψη. Όμως, στην Επανομή Θεσσαλονίκης εκπρόσωποι 18 μπλόκων μετά από σύσκεψη που έκαναν ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση, για την άμεση επίλυση των προβλημάτων τους.

Πρόκειται για 14 μπλόκα και τέσσερις αγροτικούς συλλόγους. Είναι του Αεροδρομίου, Ευζώνων (Γιαννιτσά, Παιονίας – Κιλκίς), Κερδυλλίων, Δράμας Προσοτσάνης, Μπράλου, Αιγινίου Πιερίας, Νησελίου Ημαθίας, Κρύας Βρύσης Πέλλας, Μικροθηβών, Τελωνείου Σκύδρας, Μεσημερίου Έδεσσας, Χαλκηδόνας, Αχαΐας, Φερρών και Κομοτηνής, καθώς και των νησιών του Ανατολικού Αιγαίου και της Ρόδου, με εξουσιοδότηση μέσω Χαλκηδόνας.

Στην ανακοίνωση που εξέδωσαν μετά τη συνάντησή τους στην Επανομή τονίζουν ότι «η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μίας ολόκληρης ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών επιβάλλει την άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας, όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση». Διαφάνηκε, όπως τονίζουν στην ανακοίνωση, η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

«Μακριά από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις», συνεχίζουν στην ανακοίνωση, «όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο- ουσιαστικό- και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο».

«Σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς», τονίζουν χαρακτηριστικά, καλώντας και τους υπόλοιπους αγρότες- συναδέλφους τους «για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι αγρότες αναφέρουν ότι σε καμία περίπτωση δεν διαρρηγνύουν το κοινό μέτωπο και διευκρινίζουν ότι πρόκειται για μια πρωτοβουλία συνθηκών έναρξης διαλόγου.

Στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

Στα μπλόκα παραμένουν ανυποχώρητοι οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας, οι οποίοι τονίζουν πως θα κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους το επόμενο χρονικό διάστημα.

Με τις καθημερινές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται στους χώρους των μπλόκων ενημερώνονται για την πορεία των κινητοποιήσεων, τονίζοντας πως θα συνεχίζουν τον αγώνα τους που αποτελεί γι' αυτούς θέμα επιβίωσης.

«Εμείς θα φύγουμε τελευταίοι», τονίζουν οι αγρότες από το μπλόκο στα διόδια του Ε65 και επισημαίνουν πως «δεν θα μετακινηθούμε, αν δεν δοθούν λύσεις στα προβλήματά μας».

Σημειώνεται πως οι αγρότες της Καρδίτσας θα σηκώσουν σήμερα τις μπάρες στα διόδια του Ε65 στους Σοφάδες.

«Δεν έχουν ικανοποιηθεί τα αιτήματά μας»

Στη Νίκαια, οι αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.