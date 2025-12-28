O Bενιζέλος διαψεύδει ότι ο Μητσοτάκης του πρότεινε να είναι υποψήφιος Πρόεδρος της Δημοκρατίας

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος διαψεύδει ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησε μαζί του για να τον προτείνει για Πρόεδρο της Δημοκρατίας διατυπώνοντας μάλιστα αιχμές προς όλους όσοι εστιάζουν την κριτική του στο ότι δεν προχώρησε αυτή η συμφωνία ανάμεσά τους.

«Είναι περίεργο να θεωρούν κάποιοι ότι έχει τέτοιες φιλοδοξίες ένα πρόσωπο που δηλώνει ότι βρίσκεται στον χώρο της μεταπολιτικής και ασκεί ως πολίτης το δικαίωμά του στον πολιτικό λόγο. Ελπίζω οι ειδικοί του "πολιτικού ψυχολογισμού", που λένε ότι ασκώ κριτική στον Κυριάκο Μητσοτάκη γιατί αθέτησε τη δέσμευσή του να με προτείνει ως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, να μπουν στον κόπο να ρωτήσουν τον ίδιο αν αληθεύει η ιστορία. Διαπιστώνουν μήπως ότι ήμουν φιλικός προς την κυβέρνηση πριν από την προεδρική εκλογή και έγινα επικριτικός μετά; Αν θέλουν να εντοπίζουν τα "κίνητρά" μου, μπορούν πολύ απλά να παρακολουθούν πώς εξελίσσονται στη χώρα μας τα ζητήματα δημοκρατίας και κράτους δικαίου, εξωτερικής πολιτικής και άμυνας, κοινωνικής συνοχής, εθνικής ταυτότητας και δημοσιονομικής επίγνωσης. Τα θέματα που αφορούν την πολιτική μου εμπειρία και την επιστημονική μου εξειδίκευση» αναφέρει σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής.

Ο κ. Βενιζέλος επιμένει ότι η χώρα έχει ζήτημα κυβερνησιμότητας:

«Είναι μη διακυβερνήσιμη όχι γιατί δεν έχει νόμιμη κυβέρνηση ή γιατί δεν μπορεί να αποκτήσει μετά τις εκλογές μια άλλη νόμιμη κυβέρνηση, που όλα δείχνουν ότι δεν θα είναι μονοκομματική αλλά συνεργασίας. Η χώρα είναι μη διακυβερνήσιμη γιατί το πολιτικό σύστημα, η κοινωνία των πολιτών, οι παραγωγικές δυνάμεις, οι διανοούμενοι αδυνατούν να οργανώσουν έναν εθνικό διάλογο που θα οδηγήσει σε επικαιροποίηση της εθνικής στρατηγικής και σε ανασύσταση του κοινωνικού συμβολαίου που διερράγη την περίοδο της κρίσης και δεν ανανεώθηκε μετά τη λεγόμενη επιστροφή στην κανονικότητα» λέει ο κ. Βενιζέλος εκφράζοντας σοβαρές επιφυλάξεις και για την αναθεώρηση του Συντάγματος.

Αναφερόμενος στο μετεκλογικό τοπίο, ο κ. Βενιζέλος μιλά για την «άπω Δεξιά» όπως ο Κυριάκος Βελόπουλος και η Αφροδίτη Λατινοπούλου που μπορούν να δώσουν τη δυνατότητα, μέσα από ένα σχήμα μετεκλογικής συνεργασίας στον κ. Μητσοτάκη να παραμείνει πρωθυπουργός.

«Ένα τέτοιο σχήμα τι θα σημαίνει για τους θεσμούς, τα θεμελιώδη δικαιώματα και την αναθεώρηση του Συντάγματος; Τι θα σημαίνει για την εξωτερική πολιτική μέσα μάλιστα στις συνθήκες της εποχής Τραμπ; Τι θα σημαίνει για τις μεταρρυθμίσεις που ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας; Η χώρα θα έχει κυβέρνηση αλλά θα είναι απολύτως μη διακυβερνήσιμη» λέει χαρακτηριστικά.