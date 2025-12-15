Βενιζέλος: «Δεν είμαι «ομάδα» με Καραμανλή και Σαμαρά» - Επιμένει στα περί «μη διακυβερνήσιμης» χώρας

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος στη νέα του παρέμβαση επέμεινε στην εκτίμησή του ότι η χώρα είναι «μη διακυβερνήσιμη» σημειώνοντας πως «δεν υπάρχει κοινωνικό συμβόλαιο» επικαλούμενος τα στοιχεία ερευνών που δείχνουν ότι οι Έλληνες δηλώνουν ότι τα εισοδήματά τους είναι ανεπαρκή.

«Η δημοκρατία έχει πρόβλημα όχι μόνο στην Ελλάδα και δεν φταίει το Σύνταγμα ή οι νόμοι αλλά ο τρόπος με τον οποίο οι θεσμοί συναντώνται» είπε στον ΣΚΑΪ ο κ. Βενιζέλος. Εκτίμησε πάντως ότι «υπάρχει ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Η Ελλάδα σε αντίθεση με τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, έχει ένα υβριδικό πρόβλημα. Θεωρεί ότι η Τουρκία συνιστά απειλή. Άρα, υπάρχει ένα πρόβλημα ελληνοτουρκικών σχέσεων και Κυπριακού».

Ο κ. Βενιζέλος ερωτηθείς σχετικά είπε πως δεν είναι «ομάδα» με τον Κώστα Καραμανλή και τον Αντώνη Σαμαρά και παρατήρησε πως οι απόψεις του κρίνονται ως καλές όταν συμφωνεί με την κυβέρνηση αλλά όχι όταν θέτει θέμα λειτουργίας των θεσμών και για το κράτος δικαίου.

Ο Ευάγγελος Βενιζέλος ξεκαθάρισε ότι δεν θα είναι υποψήφιος βουλευτής στις επόμενες εκλογές ενώ για τον Αλέξη Τσίπρα εκτίμησε ότι δεν δίνει έμφαση στο μέλλον και επεσήμανε πως το ΠΑΣΟΚ θα πρέπει να είναι η πρώτη δύναμη στην κεντροαριστερά.