Δεν το έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, το κάνει ο Τσίπρας: «Σφήνα» στον προϋπολογισμό με πίνακες για την οικονομία

Σφοδρή επίθεση εναντίον της κυβέρνησης εξαπολύει ο Αλέξης Τσίπρας, αμφισβητώντας το «οικονομικό και πολιτικό success», όπως τονίζει χαρακτηριστικά. Μια ανάλυση που εδράζεται σε στοιχεία της Eurostat συγκρίνει την πορεία της εθνικής οικονομίας σε δύο αντίστοιχες περιόδους: επί διακυβέρνησης Αλέξη Τσίπρα και τη σημερινή.



Μια ημέρα πριν την πρώτη του περιοδεία και ομιλία στην Πάτρα, ο πρώην πρωθυπουργός μέσω του Ινστιτούτου, εξαπολύει επίθεση εναντίον του Κυριάκου Μητσοτάκη, όχι μόνο αμφισβητώντας την «δήθεν οικονομική ανάπτυξη» αλλά επιδιώκει να συγκρίνει την περίοδο της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ επί πρωθυπουργίας του με την αντίστοιχη της Νέας Δημοκρατίας.



«Παρέμβαση» στον προϋπολογισμό





Δεν είναι λίγοι εκείνοι που εκτιμούν πως ο Αλέξης Τσίπρας μόνον τυχαία δεν επιτίθεται σήμερα δια μέσου του Ινστιτούτου στην κυβέρνηση. Μια ημέρα πριν την ομιλία στην Πάτρα και μια ημέρα πριν τις ομιλίες των πολιτικών αρχηγών ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού, ο πρώην πρωθυπουργός παρεμβαίνει στη δημόσια πολιτική σφαίρα καταθέτοντας τη δική του άποψη. «Χωρίς να είναι στη βουλή καταρρίπτει το success story του Μητσοτάκη» σημειώνουν πολιτικοί κύκλοι.



Δεν είναι τυχαίο επίσης πως οι συγκρίσεις με βάση τα οικονομικά στοιχεία δεν παραμένουν στην αμφισβήτηση της «πλασματικής εικόνας» αλλά επιδιώκεται η ανάδειξη της οικονομικής αναδιάταξης της χώρας, υπό αντίξοες συνθήκες επί διακυβέρνησης του Αλέξη Τσίπρα.



Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που παραθέτει αναφορικά με την τελευταία πενταετία. Αναφέρεται σε «δήθεν οικονομική καταστροφή στα έτη 2014-2019» και στην «δήθεν οικονομική επιτυχία στα έτη 2019-2024». Χαρακτηρίζει «φούσκα» τις εξαγγελίες περί διαρθρωτικών αλλαγών ενώ με βάση τα στοιχεία που παραθέτει « η ανεργία επί Τσίπρα μειώθηκε και 8.7% επί Μητσοτάκη με ασφαλή διάδρομο και εκτός μνημονίων και κρίσης μειώθηκε μόνο κατά 7,8%»



Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρατίθενται η Ελλάδα είναι προτελευταία στην ΕΕ σε ποσοστό επενδύσεων επί του ΑΕΠ. Συγκεκριμένα, αναφέρεται στην έκθεση, πως οι εξαγωγές επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη αυξήθηκαν κατά 2,5% ενώ επί Αλέξη Τσίπρα κατά 7,1%.

Αξίζει να σημειωθεί πως η όλη έκθεση αποτελεί την πρώτη έκδοση της περιοδικής σειράς FLASH που θα περιλαμβάνει αναλύσεις με την μορφή παρεμβάσεων σε θέματα ευρωπαϊκής και εθνικής οικονομίας διεκδικώντας, όπως αναφέρεται να συμβάλει στο δημόσιο διάλογο.

Δείτε εδώ τα στοιχεία που παρουσιάζει το Ινστιτούτο του Αλέξη Τσίπρα