Φάμελλος: «Προοδευτικό ψηφοδέλτιο με συμβολή του Τσίπρα» - «Ο Τσιάρας δεν είπε τίποτα ουσιαστικό»

Την απόλυτη ευθύνη της κυβέρνησης για το μέλλον των αγροτικών κινητοποιήσεων, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος κάλεσε τον Κυριάκο Μητσοτάκη να αποδεχτεί τα «δίκαια και εφαρμόσιμα» αιτήματα των αγροτών.

«Θέλω να κάνουμε Χριστούγεννα με ανοιχτούς δρόμους και με ανοιχτά και χαμογελαστά τα σπίτια των αγροτών σε όλη την Ελλάδα. Αλλά η κυβέρνηση δεν το επιτρέπει. Τους δρόμους δεν τους κλείνουν οι αγρότες, τους κλείνει ο κ. Μητσοτάκης», υπογράμμισε ο Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας στο Action24 και την εκπομπή «Η επόμενη Μέρα».

Αναφερόμενος στις σημερινές δηλώσεις του υπουργού Ανάπτυξης για το ζήτημα των αγροτών, σημείωσε: «Δεν άκουσα τίποτα συγκεκριμένο από τον κ. Τσιάρα» παρά «γενικόλογες τοποθετήσεις».

«Είναι δυνατόν να λέει ότι θα πρέπει οι αγρότες για το ρεύμα να συνεννοηθούν με τη ΔΕΗ; Ποιος έχει τοποθετήσει τη διοίκηση της ΔΕΗ; Ο κ. Τάσσης δεν είναι το εκλεκτό γαλάζιο παιδί του κ. Μητσοτάκη;», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Από τον κ. Τσιάρα άκουσα ένα γενικόλο ευχολόγιο, όταν η κυβέρνηση πρέπει να πάρει συγκεκριμένες αποφάσεις. Μπορεί να μην γίνεται να ικανοποιηθούν και τα 20 αιτήματα των αγροτών. Ας ανακοινώσει αύριο ότι ικανοποιεί τα 10», είπε χαρακτηριστικά.

«Αδιέξοδη η άρνηση Ανδρουλάκη στο κάλεσμα για συνεργασία»

«Εδώ και ένα χρόνο με συνέπεια και επιμονή, έχω βάλει και εγώ και ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία το ζήτημα των συνεργασιών των προοδευτικών δυνάμεων», ανέφερε, απαντώντας σε ερώτηση για τις συνεργασίες στον χώρο των προοδευτικών δυνάμεων.

«Αυτή η κυβέρνηση πρέπει να φύγει το συντομότερο. Και για να παραχωρήσει τη θέση της σε μια δημοκρατική, προοδευτική κυβέρνηση θα πρέπει να υπάρχει συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Μιλάμε για κοινό σχήμα με όλες τις προοδευτικές δυνάμεις», δήλωσε ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Έχει καθυστερήσει ο κ. Ανδρουλάκης και η άρνησή του είναι αδιέξοδη. Πρέπει να επιταχύνουμε έναν προοδευτικό διάλογο που όμως θα έχει αποτέλεσμα», είπε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Ερωτηθείς για τη συμμετοχή του Αλέξη Τσίπρα σε ένα κοινό σχήμα των προοδευτικών δυνάμεων, υπογράμμισε: «Η συμμετοχή και η συμβολή του Αλέξη Τσίπρα σε ένα ενωτικό εγχείρημα για να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση, είναι πολύ σημαντική».

Όσον αφορά τη στάση του Παύλου Πολάκη, σημείωσε ότι στο συγκεκριμένο ζήτημα η Πολιτική Γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε με πολύ μεγάλη πλειοψηφία.

«Δεν θα είναι καλή εξέλιξη για την πατρίδα μας να μην καταφέρουμε να έχουμε προοδευτική κυβέρνηση. Μία τρίτη κυβέρνηση Μητσοτάκη θα είναι καταστροφική, που θα στηρίζει τις γαλάζιες ακρίδες, που θα φθείρει το Κράτος Δικαίου, που θα φτωχοποιεί την κοινωνία», επισήμανε ο Σωκράτης Φάμελλος.

Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει τις αμυντικές δαπάνες

Τέλος, ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν προτίθεται να υπερψηφίσει φέτος τις αμυντικές δαπάνες, στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, στρέφοντας τα βέλη του στην κυβέρνηση για την ευθυγράμμισή της στην «οικονομία του πολέμου» που χαρακτήρισε «επικίνδυνη εξέλιξη» σε πανευρωπαϊκό επίπεδο.

Και εξήγησε: «Η επιλογή μας δεν σχετίζεται με τακτικές κινήσεις και το ενδεχόμενο συμφωνίας με τη Νέα Αριστερά. Πέρυσι ψηφίσαμε και εξηγήσαμε ότι η ψήφος μας είχε τρεις προϋποθέσεις: Την ασφάλεια της χώρας και τον προγραμματισμό των αμυντικών δαπανών. Την θέση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Την ενίσχυση της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας. Αυτά δεν τηρήθηκαν από την κυβέρνηση. Φέτος υπάρχουν δύο επιπλέον λόγοι για να καταψηφίσουμε: Η στροφή στην οικονομία του πολέμου που την θεωρούμε επικίνδυνη και εμείς είμαστε απέναντι. Το τελευταίο είναι η αξιοπιστία και η διαφθορά της κυβέρνησης Μητσοτάκη».



Ρωτήθηκε για τον γιο του και είπε: «Είμαι περήφανος για τον Πέτρο, αρίστευσε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, πήρε μία πλήρη υποτροφία στο Τζόρτζια Τεκ. Ωστόσο εύχομαι να έχουμε καλά δημόσια πανεπιστήμια που να βοηθούν τις σπουδές τους και να έχουν οι νέοι μας κίνητρα για να επιστρέφουν στην Ελλάδα».