Φάμελλος: Δεν υπάρχουν περιθώρια για εγωισμούς και μοναχικές πορείες

Ένα σχόλιο για τις εξελίξεις στο χώρο της Αριστεράς και τις κινήσεις του Αλέξη Τσίπρα, επεφύλαξε ο Σωκράτης Φάμελλος, λέγοντας από το βήμα της Ολομέλειας πως η εποχή μας «δεν αφήνει περιθώρια ούτε για εγωισμούς, ούτε για μοναχικές πορείες» και πως «δεν είναι θέμα μικροκομματικών υπολογισμών, σκοπιμοτήτων και συμφερόντων».

Κατά τον Σωκράτη Φάμελλο, η απάντηση δεν μπορεί να είναι ο κατακερματισμός του προοδευτικού χώρου, ούτε η επιβίωση μικρών πολιτικών νησίδων, αλλά απαιτείται ενότητα και συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων.

«Μόλις οι δυνάμεις της προόδου συναντηθούν σε ένα κοινό πρόγραμμα, τότε θα δώσουν ελπίδα, θα αλλάξουν τους συσχετισμούς. Σήμερα, περισσότερο από ποτέ, έχουμε την ευθύνη να ενώσουμε δυνάμεις. Οι καθυστερήσεις και οι αρνήσεις από τα άλλα προοδευτικά κόμματα παίζουν το παιχνίδι του κ. Μητσοτάκη», υποστήριξε.

«Για ποιους λόγους δεν ψηφίζουμε τις αμυντικές δαπάνες»

Τους λόγους για τους οποίους ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίσει φέτος τις αμυντικές δαπάνες εξήγησε νωρίτερα από βήματος ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Ο προμήθειες των εξοπλισμών έρχονται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων χωρίς πρόγραμμα, αλλά με αδιαφάνεια, και αποσπασματικά», υποστήριξε, καταγγέλλοντας πως η κυβέρνηση «ξεπουλάει» τη δημόσια ελληνική αμυντική βιομηχανία.

«Προτεραιότητά σας είναι να είμαστε μόνο πελάτες των ξένων αμυντικών βιομηχανιών και των μεσαζόντων», σχολίασε. Αξίζει να σημειωθεί πως ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψήφισε τις αμυντικές δαπάνες των προϋπολογισμών τόσο του 2024 όσο και του 2025. Τις αμυντικές δαπάνες καταψηφίζει φέτος, όπως και πέρυσι, η Νέα Αριστερά.

«Πυρά» για οικονομία και αγροτικό

«Αυτός ο προϋπολογισμός δεν είναι απλώς ανεπαρκής. Είναι ταξικός, είναι άδικος, είναι αντιαναπτυξιακός. Και για αυτό τώρα θα τον καταψηφίσουμε και μία προοδευτική κυβέρνηση στο άμεσο μέλλον θα τον ανατρέψει», υποστήριξε και εκτόξευσε πυρά στην κυβέρνηση με επίκεντρο το αγροτικό ζήτημα, καταγγέλλοντας πως επιχειρεί να δημιουργήσει έναν κοινωνικό αυτοματισμό κατά του αγώνα των αγροτών.

«Τους δρόμους τους κλείνετε εσείς, γιατί επιλέγετε να κλείνετε τα αυτιά σας στο δίκαιο αγώνα τον αγροτών», ανέφερε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ και αναφέρθηκε στις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη μείωση του κόστους παραγωγής, μεταξύ άλλων για επιστροφή του ΕΦΚ του αγροτικού πετρελαίου στην αντλία, για νέο κανονισμό ΕΛΓΑ με αποζημίωση 100% που θα περιλαμβάνει τις κλιματικές καταστροφές, για πλαφόν στα περιθώρια κέρδους στα αγροεφόδια και παρατηρητήριο τιμών στα τρόφιμα.