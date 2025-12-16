Βουλή προϋπολογισμός: Ο πρώτος αρχηγός «θύμα» του κόφτη - Όχι δεν είναι η Ζωή

Γενικά ο κόφτης στη Βουλή τα έχει πάει καλά...

Για τη συζήτηση επί του προϋπολογισμού λέμε όπου οι περισσότεροι βουλευτές έχουν μείνει εντός των χρονικών ορίων προκειμένου να μην μπουν σε διαδικασία... mute.

Και οι αρχηγοί, δεν τα έχουν πάει άσχημα. Μια φορά πέρασε τον χρόνο η Ζωή και μια ο Βελόπουλος τις προηγούμενες ημέρες.

Στη σημερινή τελευταία ημέρα της μάχης του προϋπολογισμού η Κωνσταντοπούλου όμως ήταν κάτι παραπάνω από άψογη. Για τους χρόνους πάντα λέμε.

Ολοκλήρωσε την ομιλία της ακριβώς στα 50 λεπτά.

Η έκπληξη έγινε από άλλον αρχηγό που δεν φημίζεται για την περιττή πολυλογία του.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης ήταν ο πρώτος πολιτικός αρχηγός που έπεσε «θύμα» του κόφτη στη διάρκεια της ομιλίας του.

Και για κάποια λεπτά έμεινε στο βήμα να μιλά προς το Σώμα χωρίς να ακούγεται τίποτα.

Αφού τα κατάφερε η Ζωή, μπορούν όλοι.



