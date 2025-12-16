Χαρίτσης: Έλεος πια, ντραπείτε και λίγο. Game over!

«Ο τελευταίος προϋπολογισμός με τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης, ο πρώτος πολεμικός προϋπολογισμός». Με αυτό τον τρόπο «τιτλοφόρησε» τον κρατικό προϋπολογισμό του 2026 ο Αλέξης Χαρίτσης, προειδοποιώντας πως η Ευρώπη «μπαίνει σε συνθήκες πολεμικού μνημονίου».

«Παρέλασαν από το βήμα οι υπουργοί που είχαν το θράσος να κουνάνε και το δάχτυλο. Ποιοι; Οι υπουργοί της κυβέρνησης που έχει τη σφραγίδα του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ε, έλεος πια. Ντραπείτε και λίγο! Που έρχεστε εδώ εσείς να μας κουνήσετε και το δάχτυλο!», σχολίασε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς εξαπολύοντας ολομέτωπη επίθεση στην κυβέρνηση με επίκεντρο την υπόθεση των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατήγγειλε ακόμη «πλιάτσικο» στους θεσμούς λέγοντας πως «βιώνουμε μια πρωτοφανή καταβαράθρωση των θεσμών, μια πρωτοφανή απώλεια κύρους και αξιοπιστίας, που οδηγεί τους πολίτες σε μια τρομακτική απώλεια εμπιστοσύνης».

«Δεν σας πιστεύει κανείς! Game over. Κάνατε πλιάτσικο στη χώρα. Αλλά τρίτη ευκαιρία δεν θα έχετε!», εκτίμησε.