Ζωή Κωνσταντοπούλου: «Παραιτηθείτε! Μία αγωγή εσείς... τρεις εγώ!»

Στο «γήπεδο» της υπόθεσης του ΟΠΕΚΕΠΕ «έπαιξε μπάλα», ως αναμένετο, η Ζωή Κωνσταντοπούλου, επικεντρώνοντας την κριτική της στην υπόθεση κατασπατάλησης των κοινοτικών κονδυλίων, καθώς και στα μπλόκα των αγροτών, ζητώντας την παραίτηση της κυβέρνησης «μια ώρα αρχύτερα».

«Θα πέσετε με κρότο. Είστε μια κυβέρνηση απερχόμενη και τρομοκρατημένη, τρίζει η καρέκλα του κυρίου Μητσοτάκη», ανέφερε αρχικώς κατά τη «μάχη» των πολιτικών αρχηγών επί του κρατικού προϋπολογισμού και πρόσθεσε: «Αποδεικνύεται κόλαφος η εξεταστική για τη ΝΔ. Ο Μαγειρίας είναι ο καθρέφτης σας. Κολλητοί και φίλοι, όλοι μαζί μια κλίκα που λυμαίνονται το δημόσιο χρήμα, την ώρα που οι απλοί άνθρωποι λιμοκτονούν».

Η... προειδοποίηση με φόντο τη Συρεγγέλα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε στη βουλευτή της ΝΔ και αντιπρόεδρο της εξεταστικής επιτροπής Μαρία Συρεγγέλα, η οποία προτίθεται να της υποβάλει μήνυση.

«Ο πρωθυπουργός έχει εξαπολύσει την αγέλη των λύκων, προσπαθεί να με καταστείλει μέσω αγωγών. Εγώ επικαλέστηκα τις δικές της πομπές, σας δείχνω τη φωτογραφία της με την Πόπη Σεμερτζίδου», ανέφερε προειδοποιώντας πως για κάθε αγωγή που θα της καταθέτει γαλάζιο στέλεχος, εκείνη θα απαντά με... «τρεις αντίστοιχες».

Τι ζήτησε από τον Πιερρακάκη

Αναφερόμενη στην εκλογή του Κυριάκου Πιερρακάκη στην προεδρία του Eurogroup, σχολίασε πως η εμπειρία που αποκόμισε ως βουλευτής και πρόεδρος της Βουλής από το «μη θεσμοθετημένο όργανο» είναι πως «παραβίασε τις αρχές της Δημοκρατίας και της λαϊκής κυριαρχίας, εκβιάζοντας όσους ήταν πρόθυμους να εκβιαστούν».

Επ’ ευκαιρία της εκλογής του υπουργού πάντως, τον κάλεσε να ζητήσει διάφανη λειτουργία, τήρηση πρακτικών, καθώς και τη δημοσιοποίηση όλων των στοιχείων από τις διαπραγματεύσεις στο πλαίσιο των μνημονίων.

Αναφερόμενη στον κρατικό προϋπολογισμό, υποστήριξε πως «δεν έχει καμία αξία και σημασία γιατί δεν τηρούνται οι δεσμεύσεις του και δεν εφαρμόζονται οι προβλέψεις του», ενώ μίλησε για «αδικαιολόγητες εξοπλιστικές δαπάνες».