Μυλωνάκης για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν ήξερα τίποτα περί επισυνδέσεων και δικογραφίας και δεν ενημέρωσα κανέναν

Διέψευσε κατηγορηματικώς την εμπλοκή του στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, καταθέτοντας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής πως «είναι προφανές ότι δεν γνώριζα, δεν ήξερα τίποτα περί επισυνδέσεων και δικογραφίας και δεν ενημέρωσα κανέναν».

Ο ίδιος άφησε εκ νέου αιχμές περί προσπάθειας «να χτιστεί ένα νέο αφήγημα, αντίστοιχο με εκείνο της Novartis», ενώ την ίδια στιγμή έκανε λόγο για παραπλανητικά δημοσιεύματα, ενημερώνοντας μάλιστα πως έχει κινηθεί νομικά.

Ένταση για το εάν κλήθηκε ο… σωστός «Φραπές»

Να σταλεί επιστολή στον τηλεοπτικό σταθμό ANT1 αναφορικώς με πρόσφατο ρεπορτάζ σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε ο λάθος «Φραπές» στην εξεταστική, ζήτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης.

Ζητώντας το λόγο κατά την εν εξελίξει συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής, ο εισηγητής της ΝΔ σημείωσε πως «είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ένα ρεπορτάζ στο τηλεοπτικό σταθμό ΑΝΤ1 του δημοσιογράφου Πέτρου Κουσουλού για το ποιος είναι, εάν είναι ο Ξυλούρης, αυτός που εξετάσαμε. Παρακαλώ η επιτροπή μας να αποστείλει επιστολή στον ΑΝΤ1 για πλήρη ενημέρωση, να μας πουν από πού προκύπτει αυτό», όπως πρότεινε, εξηγώντας πως η εξεταστική επιτροπή στηρίζει την έρευνά της στη δικογραφία της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ / Φωτ.: Eurokinissi

Στο θέμα αναφέρθηκε και η Ζωή Κωνσταντοπούλου. «Είναι πρόδηλο ότι επιχειρείται ένας φοβερός αποπροσανατολισμός και ένα ξέπλυμα. Ο ίδιος ο Ξυλούρης συνομολόγησε ότι είναι ο «Φραπές». Εάν η ΝΔ διατηρεί αμφιβολίες για το ποιος είναι, ας κληθεί ο Πέτρος Κουσουλός στην εξεταστική», ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ζητώντας να κληθεί στην εξεταστική και ο φερόμενος ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης στην Κρήτη.

Η ίδια διατύπωσε μομφή στο προεδρείο, ενώ κατήγγειλε πως ο βουλευτής της ΝΔ Δημήτρης Μαρκόπουλος της είπε χθες το βράδυ μόλις ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός «σιγά μη σκίσεις κανένα καλσόν».

Λαζαρίδης: «Φαντασιώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου»

«Ακούσαμε από τη σεξίστρια Κωνσταντοπούλου για τον Φραπέ. Δεν αμφισβητούμε ότι είναι ο Ξυλούρης. Θέλουμε ενημέρωση. Ούτε φίλος είναι, ούτε κολλητός, ούτε κουμπάρος ο κύριος Ξυλούρης, αυτά είναι στις φαντασιώσεις της κυρίας Κωνσταντοπούλου», απάντησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να κάνει λόγο για «τραμπουκισμούς».

«Να δοθεί εντολή στην αρμόδια υπηρεσία της Αστυνομίας ώστε να ερευνήσει το θέμα», ζήτησε ο ανεξάρτητος βουλευτής Αλέξανδρος Αυλωνίτης.

Εν τω μεταξύ η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ, κατήγγειλε πως ο επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ «αρνείται» να προσκομίσει τα συμπληρωματικά στοιχεία για την πληρωμή των 6.404 δεσμευμένων ΑΦΜ που αιτείται το κόμμα της.

«Ουδέποτε ενημέρωσα τον Μπουκώρο για επισυνδέσεις»

«Καμία συγκάλυψη, καμία παρέμβαση στο έργο της Δικαιοσύνης. Αυτά είναι ευφάνταστα σενάρια και θεωρίες συνωμοσίας», κατέθεσε ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό, κάνοντας λόγο για σεναριογράφους που επινοούν fake news.

Ο Γιώργος Μυλωνάκης διέψευσε ότι ενημέρωσε το βουλευτή της ΝΔ Χρήστο Μπουκώρο για επισυνδέσεις ή περιεχόμενό τους, επιμένοντας ότι δεν είχε σχετική πληροφόρηση και ότι ούτε ο βουλευτής τον έχει κατονομάσει ποτέ. Στο ίδιο μήκος κύματος αναφέρθηκε και στις σχετικές διαψεύσεις εκ μέρους των Τάσου Χατζηβασιλείου και Μάξιμου Σενετάκη. Όπως τόνισε δε, το Μέγαρο Μαξίμου δεν μπορούσε να γνωρίζει πως είχε δοθεί εντολή για επισυνδέσεις.

Ο ίδιος χαρακτήρισε ως «παράλογους» τους ισχυρισμούς περί μη υπουργοποίησης του Χρήστου Μπουκώρου λόγω των επισυνδέσεων, ενώ απέρριψε και τα περί «μυστικού υπομνήματος» του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ Γρηγόρη Βάρρα, λέγοντας εκ νέου ότι επρόκειτο για άτυπο ενημερωτικό σημείωμα.

«Είχατε φωνάξει τον Μπουκώρο να του πείτε πως δεν θα υπουργοποιηθεί λόγω επισυνδέσεων;» τον ρώτησε ο εισηγητής της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης. «Αυτό δεν έχει γίνει ποτέ. Δεν έχω μιλήσει με κανέναν βουλευτή σχετικά με αυτό το θέμα. Πολύ απλά δεν γνώριζα! Να ενημερώσω για κάτι που δεν γνωρίζω;», απάντησε ο Γιώργος Μυλωνάκης.

«Καμία σχέση του πρωθυπουργού με τον Ξυλούρη»

Ο Γιώργος Μυλωνάκης, ερωτηθείς για τους πρωταγωνιστές των συνομιλιών της δικογραφίας της ευρωπαίας εισαγγελεως ανέφερε πως δεν γνωρίζει κανέναν από τους εμπλεκόμενους.

Ο ίδιος υποστήριξε πως ο πρωθυπουργός δεν σχετίζεται με τον Γιώργο Ξυλούρη. Όπως κατέθεσε: «Επειδή υπάρχει αυτή η συζήτηση για υποτιθέμενη σχέση και κουμπαριες και υπάρχει αυτή η περιφερομενη στα ΜΜΕ φωτογραφία από το 2017. Στις περιοδείες συναντάς στελέχη από κομματική βάση. Και η κυρία πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας θα έχει βγάλει φωτογραφίες με ανθρώπους που αγνοεί. Όταν βγάζεις μια φωτογραφία δεν ζητάς ποινικό μητρώο. Δεν έχει καμία σχέση ο πρωθυπουργός με τον κύριο Ξυλούρη. Είμαι ξεκάθαρος. Δεν τον γνωρίζει, δεν υπάρχει σχέση».

«Δεν μου έχει τύχει να κάθομαι σε μια ταβέρνα και στο ίδιο τραπέζι να κάθεται κάποιος που να μην τον γνωρίζω. Επιμένετε πως δεν τον γνωρίζει τον Ξυλούρη ο πρωθυπουργός;» ρώτησε τον Γιώργο Μυλωνάκη η Μιλένα Αποστολάκη του ΠΑΣΟΚ και εκείνος απάντησε: «Επιμένω, δεν τον γνώριζε ο πρωθυπουργός τον κύριο Ξυλούρη και δεν τον γνωρίζει».

«Δεν απέλυσα τον Σαλάτα»

Ο υφυπουργός στον πρωθυπουργό διέψευσε πως «απέλυσε» τον Νίκο Σαλάτα, πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ, λέγοντας πως ούτως ή άλλως δεν ήταν αρμοδιότητά του και πως αυτό που του ζήτησε είναι η πλήρης συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Αναφερόμενος σε δημοσιεύματα του Τύπου που τον είχαν βάλει στο στόχαστρο, έκανε λόγο για προσπάθεια να εμφανιστεί «ως εμπλεκόμενος και μάλιστα ελεγχόμενος από την ευρωπαϊκή εισαγγελία», μιλώντας εκ νέου για «ευφάνταστα σενάρια»

«Υπάρχει οικονομική πτυχή σκανδάλου, όχι πολιτικό σκάνδαλο»

«Υπάρχει σκάνδαλο;» τον ρώτησε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με τον υφυπουργό να κάνει λόγο για διαχρονική και διακομματική παθογένεια.

«Εάν κάναμε την αυτοκριτική μας τα κόμματα που έχουν κυβερνήσει, λίγο πολύ οικοδομήθηκε ένα σύστημα, δυστυχώς ορισμένοι επιτήδειοι αξιοποιώντας τρύπες, κατάφεραν να κλέβουν το μέλλον των αγροτών», απάντησε αρχικώς και πρόσθεσε: «Προφανώς υπάρχει μορφή οικονομικού σκανδάλου κατά περίπτωση. Υπάρχει οικονομική πτυχή σκανδάλου. Δεν υπάρχει πολιτικό σκάνδαλο με συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση για επίτευξη στόχων».

Διαρκείς εντάσεις

Σημειωτέον, πως ο υφυπουργός καταθέτει εν μέσω έντασης, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να τον διακόπτει, προκαλώντας μικροεπεισόδια στη συνεδρίαση. «Δε δέχομαι άλλο διακοπή από τη σεξίστρια!» της φώναξε ο Μακάριος Λαζαρίδης, με την ίδια να απαντά: «Τις ύβρεις τις δέχεστε;».