Κουτσούμπας σε Ζωή: «Αυτή είστε!» - Σπόντες «φαρμάκι» σε Τσίπρα, Ανδρουλάκη και Βελόπουλο

Στο στόχαστρο έβαλε ο Δημήτρης Κουτσούμπας - χωρίς να χαριστεί σε κανέναν - όχι μόνο την κυβέρνηση Μητσοτάκη, αλλά και τους Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Ανδρουλάκη, Ζωή Κωνσταντοπούλου και Κυριάκο Βελόπουλο, με «καρφιά» και δηλητηριώδη σχόλια εντός της πολωμένης πολιτικής ατμόσφαιρας που επικρατεί στην Ολομέλεια κατά την συζήτηση του προϋπολογισμού.



Ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ επιτέθηκε αρχικώς στην κυβέρνηση, ασκώντας σκληρή κριτική για το αγροτικό ζήτημα και τα «λαμόγια» του ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολιάζοντας ωστόσο πως «δεν παίζει μπάλα μόνη της», μιλώντας για ορισμένους, φωτογραφίζοντας τον Αλέξη Τσίπρα, που «προσπαθούν να ξαναεμφανιστούν ως Μεσσίες».



«Όποιοι λένε ότι δεν έχει αντίπαλο ο κ. Μητσοτάκης, δηλώνουν την ανησυχία και τη διαθεσιμότητα τους για να δημιουργηθεί εναλλακτικός πόλος. Όλους αυτούς ο λαός μας πρέπει να τους αφήσει πίσω με τις φαγωμάρες για τις καρέκλες και τις αμαρτίες τους…», ανέφερε, σχολιάζοντας τις εξελίξεις στην Αριστερά και τις κινήσεις του πρώην πρωθυπουργό, καταλογίζοντάς του «συντηρητική αναδίπλωση σαν αυτή που έφερε το 2015-19 και πάνω της έχει στρογγυλοκαθίσει ο κ. Μητσοτάκης».



Οι μπηχτές προς τον Αλέξη Τσίπρα, αλλά και τον Νίκο Ανδρουλάκη έδωσαν και πήραν καθ’ όλη τη διάρκεια της ομιλίας του, καθώς σχολίασε, μεταξύ άλλων, πως η Ευρωπαϊκή Ένωση «δεν επιβραβεύει μόνο την αντιλαϊκή προσήλωση του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και τον Αλέξη Τσίπρα που υλοποίησε το βάρβαρο τρίτο μνημόνιο, όπως και το ΠΑΣΟΚ, κύριε Ανδρουλάκη, που παρέχει στήριξη, πότε με τη συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις, πότε με τις εκκλήσεις για αναθεώρηση του άρθρου 86, πότε με το Εθνικό Απολυτήριο».

«Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου!»

Την ίδια στιγμή, η βεντέτα ΚΚΕ - Κωνσταντοπούλου «αναθερμάνθηκε», όταν ο Δημήτρης Κουτσούμπας κατήγγειλε πως η Πλεύση Ελευθερίας αποφεύγει να τοποθετηθεί αναφορικώς με τη στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της. «Λέτε ψέματα!» του φώναξε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και τότε εκείνος της απάντησε με τη γνωστή viral ατάκα: «Αυτή είστε κυρία Κωνσταντοπούλου!».

Ακολουθεί ο διάλογος με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου:

Δημήτρης Κουτσούμπας: Πρέπει να τοποθετηθούν και τα άλλα κόμματα που είναι με το ΝΑΤΟ και την στρατηγική συμμαχία με τις ΗΠΑ σαν το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ. Άλλα κόμματα όμως δεν βγάζουν άχνα για αυτά τα θέματα και δεν τα καταγγέλλουν, όπως η Πλεύση Ελευθερίας και άλλα διεκδικούν τον τίτλο της αντιπροσωπείας του Ντόναλντ Τραμπ στην Ελλάδα όπως η Ελληνική Λύση…



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!



Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Είναι απαράδεκτο αυτό που κάνετε κυρία πρόεδρε! Μιλάει αρχηγός κόμματος! Είναι ανεπίτρεπτο!



Δημήτρης Κουτσούμπας: Μα αυτή είναι η κυρία Κωνσταντοπούλου!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Λέτε ψέματα!



Δημήτρης Κουτσούμπας: Αυτή είστε!



Ζωή Κωνσταντοπούλου: Συγχαρητήρια!



Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος: Εάν δεν μπορείτε να αντέξετε, παρακαλώ να αποχωρήσετε!

«Δεν πήρε και κανα Νόμπελ Οικονομίας ο Πιερρακάκης…»

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας έβαλε στο στόχαστρό του και τον Κυριάκο Πιερρακάκη, λέγοντας, στον απόηχο της εκλογής στην προεδρία του Eurogroup, πως «δεν είναι δα και καμιά ουδέτερη τιμητική θέση όπως το παρουσιάζετε» καθώς και πως «δεν πήρε και κάνα Νόμπελ Οικονομίας…».