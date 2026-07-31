Απαγορευτικό απόπλου σε Ραφήνα, Λαύριο λόγω των ανέμων – Πώς θα γίνουν τα δρομολόγια από Πειραιά

Σημαντικά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες προκαλούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν σε πολλές θαλάσσιες περιοχές της χώρας, με αποτέλεσμα να τίθεται σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου.

Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιούνται προς το παρόν όλα τα προγραμματισμένα δρομολόγια, με εξαίρεση το Blue Star Paros για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, το οποίο δεν θα εκτελεστεί.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η οδηγία που υπάρχει αυτή τη στιγμή αναφέρει πως τα δρομολόγια από το λιμάνι του Πειραιά θα εκτελούνται μέχρι νεωτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων.

Αντίθετα, από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου δεν πραγματοποιείται κανένα δρομολόγιο, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των πολύ ισχυρών ανέμων που επικρατούν στο Αιγαίο.

Τα δρομολόγια για τον Αργοσαρωνικό εκτελούνται κανονικά προς το παρόν.

Οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλούνται να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία ή τις ακτοπλοϊκές εταιρείες πριν από την αναχώρησή τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τυχόν αλλαγές ή ακυρώσεις των δρομολογίων.

Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ), οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες-βορειοανατολικές διευθύνσεις με ένταση 4 έως 6 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά τμήματα της χώρας θα φτάνουν τα 6 έως 8 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο έως και τα 9 μποφόρ.