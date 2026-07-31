Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται από τις 19:00 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.