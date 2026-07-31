Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Λιμάνια Λιμάνι Πειραιά Διακοπές Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια Απαγορευτικό Απόπλου

Κανονικά τα δρομολόγια των πλοίων από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Οι αρχές ήραν το απαγορευτικό απόπλου μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Κανονικά αναμένεται να εκτελούνται από τις 19:00 τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, μετά τη μερική βελτίωση των καιρικών συνθηκών.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.

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Ελλάδα Λιμενικό Σώμα Λιμάνια Λιμάνι Πειραιά Διακοπές Ακτοπλοϊκά Εισιτήρια Απαγορευτικό Απόπλου

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