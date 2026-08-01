Κανονικά πραγματοποιούνται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από Πειραιά, Ραφήνα και Λαύριο

Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα διεξάγονται τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας και του Λαυρίου, την ώρα που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για τον Αύγουστο.

Στο λιμάνι του Πειραιά καταγράφηκαν μόνο μικρές καθυστερήσεις στις αναχωρήσεις, ωστόσο οι ισχυροί άνεμοι δεν έχουν προκαλέσει μέχρι στιγμής σημαντικά προβλήματα στην ακτοπλοϊκή κίνηση.

Με βάση τα πρωινά στοιχεία, τα επιβατικά πλοία εκτελούν τα προγραμματισμένα δρομολόγιά τους κανονικά. Συγκεκριμένα, μέσα στη διάρκεια της ημέρας έχουν προγραμματιστεί να αναχωρήσουν:

23 πλοία από τον Πειραιά (Ακτή Τζελέπη),



18 πλοία από τη Ραφήνα,



12 πλοία από το Λαύριο.

Να σημειωθεί ότι χθες, Παρασκευή 31 Ιουλίου, υπήρχε σε ισχύ απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Ραφήνας και του Λαυρίου.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα οι επιβάτες που πρόκειται να ταξιδέψουν καλό είναι, πριν από την αναχώρησή τους, να επικοινωνούν με τα κατά τόπους λιμεναρχεία και τα τουριστικά πρακτορεία, προκειμένου να ενημερώνονται για ενδεχόμενες αλλαγές ή τροποποιήσεις στα προγραμματισμένα δρομολόγια.