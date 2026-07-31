Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - Καθυστερήσεις στο λιμάνι του Πειραιά

Με μικρές καθυστερήσεις ξεκίνησε το πρωινό της Παρασκευής 31 Ιουλίου για τους οδηγούς στην Αθήνα, με την κίνηση να αυξάνεται σταδιακά σε κεντρικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό, όπου η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Στο ρεύμα ανόδου, η μεγαλύτερη επιβάρυνση εντοπίζεται από το ύψος του Περιστερίου έως και τα Πατήσια, ενώ αυξημένη είναι η κίνηση και στο αντίθετο ρεύμα, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν σημαντικές καθυστερήσεις.

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Αυξημένη η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά

Πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση και στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τα πλοία με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Την ίδια ώρα, καταγράφονται καθυστερήσεις στον απόπλου των πλοίων λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών και των ισχυρών ανέμων που επικρατούν. Η κίνηση αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο όσο περνούν οι ώρες, καθώς περισσότεροι ταξιδιώτες αναμένεται να αναχωρήσουν για τους καλοκαιρινούς τους προορισμούς.