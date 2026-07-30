Κίνηση: Στο «κόκκινο» ο Κηφισός - Προβλήματα και στη Λεωφόρο Αθηνών

Με μικρές καθυστερήσεις ξεκίνησε το πρωί της Πέμπτης (30/7) η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με τα προβλήματα να εντείνονται σταδιακά σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Στον Κηφισό, καθυστερήσεις καταγράφονται και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με την κίνηση να είναι αυξημένη από το ύψος του Αιγάλεω έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη Λεωφόρο Αθηνών, όπου τα σημαντικότερα προβλήματα εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Την ίδια ώρα, σταδιακά εντείνεται η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση και στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά, όπου οι οδηγοί καλούνται να οπλιστούν με υπομονή.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.