Κίνηση: Προβλήματα σε Κηφισό και Λεωφόρο Αθηνών - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

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Η καλοκαιρινή έξοδος έχει περιορίσει την κίνηση στους περισσότερους δρόμους της πρωτεύουσας, ωστόσο σε ορισμένα σημεία καταγράφεται αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος.

Με μικρές καθυστερήσεις ξεκίνησε το πρωινό της Τρίτης 28 Ιουλίου για τους οδηγούς στην Αθήνα. Προβλήματα καταγράφονται αυτή την ώρα στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

Αυξημένος κυκλοφοριακός φόρτος καταγράφεται για ακόμη μία ημέρα και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά αυξάνεται η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, καθώς και στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση στο λιμάνι του Πειραιά, καθώς αρκετοί ταξιδιώτες κατευθύνονται προς τα πλοία, με προορισμό τα νησιά για τις καλοκαιρινές τους διακοπές.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.