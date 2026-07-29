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Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ελλάδα Αττική Κίνηση Κηφισός Αττική Οδός

Κίνηση: Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κυκλοφορία σε βασικές οδικές αρτηρίες της πρωτεύουσας, ενώ μεγαλύτερη κίνηση καταγράφεται και στο λιμάνι του Πειραιά.

Γιάννης Κέμμος/Flash.gr
Γιάννης Κέμμος/Flash.gr
Συντακτική Ομάδα Flash.gr
Update: 08:33

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Η πρωινή έξοδος των οδηγών στους δρόμους της Αθήνας ξεκίνησε την Τετάρτη 28 Ιουλίου με μικρές καθυστερήσεις, οι οποίες σταδιακά αυξάνονται σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Αυτή την ώρα, προβλήματα καταγράφονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται από το ύψος του Περιστερίου έως και τη Νέα Φιλαδέλφεια.

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Αυξημένος είναι ο κυκλοφοριακός φόρτος και στη Λεωφόρο Αθηνών, με τα σημαντικότερα προβλήματα να εντοπίζονται στο τμήμα από το Χαϊδάρι έως τα Διυλιστήρια.

Σταδιακά εντείνεται η κίνηση και στις λεωφόρους Κηφισίας και Μεσογείων, ενώ αυξημένη είναι η κυκλοφορία και στο κέντρο της Αθήνας. Την ίδια ώρα, πιο έντονη είναι από νωρίς το πρωί η κίνηση και στην περιοχή του λιμανιού του Πειραιά. 

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Την ίδια ώρα, δυσχέρεια σημειώνεται και στην Αττική Οδό σύμφωνα με ενημέρωση της τη διαχειρίστριας εταιρείας.

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