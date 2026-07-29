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Καιρός: Θυελλώδη μελτέμια από την Πέμπτη και πτώση της θερμοκρασίας

Την Πέμπτη, θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη και από το μεσημέρι γύρω από τα βόρεια ορεινά.

Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Φωτ. αρχείου EUROKINISSI
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Θυελλώδη μελτέμια στο Αιγαίο αναμένονται από την Πέμπτη μέχρι και το Σάββατο, που θα φτάνουν τοπικά ακόμη και τα 8-9 μποφόρ. Παράλληλα, τα μελτέμια θα ρίξουν τη θερμοκρασία στην ανατολική χώρα σε φυσιολογικά επίπεδα, ενώ αντίθετα στη δυτική Ελλάδα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.

Την Πέμπτη, θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη και από το μεσημέρι γύρω από τα βόρεια ορεινά, χωρίς να εκδηλωθούν φαινόμενα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 5-7 και τοπικά κυρίως στο κεντρικό 8-9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 2-5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική χώρα και δε θα ξεπεράσει τους 30-34, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα φτάσει τους 35-38οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33οC, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5-7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32οC, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Την Παρασκευή θα επιμείνουν οι βοριάδες, τοπικά σε επίπεδα θύελλας ειδικά στο κεντρικό Αιγαίο, ενώ σταδιακή αποκλιμάκωση αναμένεται από το απόγευμα του Σαββάτου.

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🌬️ Τα μελτέμια ενισχύονται σημαντικά τις επόμενες ημέρες, με πολύ ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, δημιουργώντας προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις και αυξάνοντας τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών. ☀️ Την Πέμπτη ο καιρός θα παραμείνει γενικά καλός σε όλη τη χώρα, με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές και λίγες μόνο νεφώσεις σε Εύβοια, Κρήτη και ορεινά τμήματα της βόρειας Ελλάδας. 🌡️ Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ στα δυτικά η ζέστη θα επιμείνει, με τον υδράργυρο να φτάνει τοπικά έως και τους 38 βαθμούς. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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