Καιρός: Θυελλώδεις βοριάδες από την Πέμπτη έως το Σάββατο

Τα ισχυρά και τοπικά θυελλώδη μελτέμια στο Αιγαίο και σε περιοχές που πρόσκειντο σε αυτό, θα είναι το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού από την Τετάρτη (29/7) μέχρι την Κυριακή (2/8).

Την Τετάρτη, θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός και μόνο γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, που πρόσκαιρα θα αυξηθούν.

Στο Αιγαίο θα πνέουν ισχυροί βοριάδες 4-6 και από το απόγευμα τοπικά 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο από μεταβλητές διευθύνσεις και δε θα ξεπερνούν τα 3-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στην ανατολική και νότια χώρα και θα φτάσει τους 31-35 βαθμούς, ενώ στη δυτική Ελλάδα τους 36-39 ο C.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 26 έως 35 ο C, με ισχυρούς βοριάδες 3-5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 33 ο C, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Από την Πέμπτη οι βοριάδες θα ενισχυθούν περαιτέρω και θα φτάνουν μέχρι τα 7-8 μποφόρ στο Αιγαίο. Παράλληλα, βροχές δε διαφαίνονται, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην ανατολική και νότια χώρα, ενώ στη δυτική Ελλάδα θα διατηρηθεί σε υψηλά επίπεδα.