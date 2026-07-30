Καιρός: Επιμένουν οι θυελλώδεις βοριάδες - Πολύ υψηλός κίνδυνος για πυρκαγιές την Παρασκευή

Τα θυελλώδη μελτέμια θα διατηρηθούν και την Παρασκευή (31/7) στα νησιά του Αιγαίου, αλλά και κατά τόπους στην κεντρική και νότια Εύβοια, τη Λακωνία και την Αττική. Ουσιαστική

αποκλιμάκωση των πολύ ισχυρών ανέμων αναμένεται από την Κυριακή (2/8) το απόγευμα.

Πιο αναλυτικά, θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός στις περισσότερες περιοχές. Λίγες νεφώσεις αναμένονται στην Εύβοια και την Κρήτη και από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά κυρίως της βόρειας χώρας, χωρίς να εκδηλωθούν φαινόμενα.

Στο Αιγαίο θα πνέουν πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες 5-7 και τοπικά κυρίως στο κεντρικό 8-9 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί άνεμοι 3-5 και στο βόρειο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή στην ανατολική και νότια χώρα δε θα ξεπεράσει τους 30-34, ενώ στη δυτική και βόρεια θα φτάσει τους 34-38, τοπικά στη δυτική Πελοπόννησο και 39 ο C.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 24 έως 32 ο C, με πολύ ισχυρούς βοριάδες 5-7 και στα ανατολικά 8 μποφόρ.

Και στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 33 ο C, με νότιους ανέμους 2-4 μποφόρ.

Το Σάββατο (1/8), μέχρι το μεσημέρι θα διατηρηθούν οι πολύ ισχυροί και τοπικά θυελλώδεις βοριάδες στο Αιγαίο, ειδικά μέχρι το μεσημέρι. Η ηλιοφάνεια θα κυριαρχήσει σε όλη τη χώρα, με τη θερμοκρασία να διατηρείται υψηλή στη δυτική κυρίως χώρα, ενώ στην ανατολική σε φυσιολογικά επίπεδα.

@flashgrofficial 🌬️ Οι θυελλώδεις βοριάδες δεν υποχωρούν – Σε συναγερμό για πυρκαγιές πολλές περιοχές της χώρας. Με ισχυρούς έως θυελλώδεις ανέμους θα κυλήσει και η Παρασκευή, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο εκδήλωσης και εξάπλωσης πυρκαγιών. Ο ήλιος θα κυριαρχήσει, όμως οι πολύ δυνατοί βοριάδες σε Κυκλάδες, Εύβοια, Λακωνία, νότια Κρήτη και ανατολικό Αιγαίο απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. 🌡️ Έως 39°C στη δυτική Ελλάδα, στους 32°C η Αττική και στους 33°C η Θεσσαλονίκη, ενώ οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί και το Σάββατο, με σταδιακή εξασθένηση από το απόγευμα. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου ( @papaioannou_dim ) 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ( @xristina.kapa.13 ) ♬ original sound - Flash.gr

Πορτοκαλί συναγερμός

Σύμφωνα με το Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr), για την Παρασκευή 31 Ιουλίου 2026, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) για τις εξής περιοχές:

Περιφέρεια Αττικής (συμπεριλαμβανομένης της νήσου Κυθήρων)

Περιφέρεια Πελοποννήσου (ΠΕ Κορινθίας, ΠΕ Αργολίδας, ΠΕ Αρκαδίας, ΠΕ Λακωνίας)

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας (ΠΕ Βοιωτίας, ΠΕ Φθιώτιδας, ΠΕ Φωκίδας, ΠΕ Εύβοιας συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σκύρου)

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου (Περιφερειακές Ενότητες Κυκλάδων)

Περιφέρεια Κρήτης

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (ΠΕ Έβρου, συμπεριλαμβανομένης της νήσου Σαμοθράκης)

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας (civilprotection.gov.gr) του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης & Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των ανωτέρω περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.



Παράλληλα, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.α. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.

Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.