Πρέσινγκ από την αντιπολίτευση: Ζητά απαντήσεις στη Βουλή για το αγροτικό ζήτημα

Την ώρα που οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, η αντιπολίτευση εντείνει το πρέσινγκ στην κυβέρνηση, ζητώντας εξηγήσεις για την «κατάρρευση», όπως καταγγέλλει, του πρωτογενούς τομέα.



Σε αυτό το φόντο, τα κόμματα της ήσσονος αντιπολίτευσης αναλαμβάνουν σχετικές κοινοβουλευτικές πρωτοβουλίες, με τον Σωκράτη Φάμελλο να καταθέτει επίκαιρη ερώτηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταγγέλλοντας πως οι αγρότες βρίσκονται σε αδιέξοδο εξαιτίας του αυξημένου κόστους, της έλλειψης ρευστότητας και εργατικών χεριών, ενώ μιλά και για έλλειμμα στρατηγικής κατά τη διαπραγμάτευση της νέας ΚΑΠ και της ευρωπαϊκής στρατηγικής για τον πρωτογενή τομέα.



«Αντί να κρύβεται πίσω από τους «Φραπέδες» και τους «Χασάπηδες», ο κ. Μητσοτάκης να δώσει αυτοπροσώπως εξηγήσεις στη Βουλή για την πλήρη κατάρρευση του αγροτικού τομέα και τη λεηλασία σε βάρος των τίμιων παραγωγών», όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ.



Την ίδια στιγμή, η ΚΟ του ΚΚΕ, με ερώτησή της, με πρώτο υπογράφοντα τον Δημήτρη Κουτσούμπα, ζητά την ικανοποίηση των δίκαιων αιτημάτων των αγροτοκτηνοτρόφων για την άμεση αντιμετώπιση της οικονομικής ασφυξίας των βιοπαλαιστών γεωργών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και ψαράδων, την κατοχύρωση εισοδήματος επιβίωσής τους, την λήψη άμεσων μέτρων για τον έλεγχο της ευλογιάς και τη στήριξη των κτηνοτρόφων.



Εν τω μεταξύ, με επίκαιρη ερώτησή της που κατέθεσε στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει λόγο για «ακραία βία» των αστυνομικών απέναντι στους διαμαρτυρόμενους αγρότες της Θεσσαλίας που συγκεντρώθηκαν στον κόμβο της Νίκαιας.



Η πρόεδρος Πλεύσης Ελευθερίας ζητά να δημοσιοποιηθούν οι εντολές που είχαν οι αστυνομικές δυνάμεις αλλά και «ποιες διαδικασίες έχουν κινηθεί για την τιμωρία των αστυνομικών που άσκησαν βία και τραυμάτισαν αγρότες, την Κυριακή, στον κόμβο της Νίκαιας».