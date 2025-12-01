Ανυποχώρητοι οι αγρότες: «Θα είμαστε στους δρόμους μέχρι να βρεθεί λύση» - Ο χάρτης με τα μπλόκα

Στο μπλόκο της Νίκαιας οι αγρότες συζήτησαν - σε σύσκεψη που έγινε την Δευτέρα (1/12) - τη στρατηγική των επόμενων ημερών. Έπεσαν διάφορες προτάσεις στο τραπέζι αλλά ο κοινός παρονομαστής είναι ένας: οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μην αποχωρήσουν αν δεν πάρουν πειστικές απαντήσεις για την καθυστέρηση των ενισχύσεων, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές παραγωγού.

Η κινητοποίηση μπήκε στη δεύτερη ημέρα, με στόχο, όπως δήλωσαν οι αγρότες, να ξεπεραστεί ο αριθμός των 1.000 τρακτέρ στο σημείο. Όπως τονίστηκε, από την Τρίτη (2/12) αναμένονται νέες αφίξεις από κάθε περιοχή του νομού Λάρισας και από τη Μαγνησία, ενώ οι συμμετέχοντες έκαναν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα» που «φοβάται η κυβέρνηση».



Η συνέλευση αποφάσισε παράλληλα στενότερο συντονισμό με τα υπόλοιπα μπλόκα σε όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, μπλόκα σε τρία σημεία έχουν στήσει οι αγρότες, με τη οδική ραχοκοκαλιά της χώρας να «κόβεται» στον κόμβο της Νίκαιας στη Λάρισα, στα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη και στον Ε-65 έξω από την Καρδίτσα.

Credits: Eurokinissi

«Ήρθαμε και θα μείνουμε»

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας στη Λάρισα αποφάσισαν ενίσχυση των μπλόκων, ως απάντηση στις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Με την φράση «ήρθαμε και θα μείνουμε» οι αγρότες δίνουν τον τόνο ότι τα τρακτέρ που βγήκαν στους δρόμους δεν είναι απλά για λόγους συμβολικούς. Οι αγρότες εμφανίζονται εξοργισμένοι και από τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και με τους αργούς ρυθμούς -λόγω και τη έρευνας των ευρωπαϊκών αρχών- που απελευθερώνονται τα κονδύλια

Ζητούν όμως και περισσότερα ιδίως όσοι πλήγηκαν από τις ζωονόσους χάνοντας πολύτιμο ζωικό κεφάλαιο, αλλά και οι πληγέντες από την κακοκαιρία «Ντάνιελ» που δεν έχουν πάρει ακόμα τις αποζημιώσεις τους. Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι έχει εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα.

Ευρεία σύσκεψη με τους εκπροσώπους όλων των αγροτικών συλλόγων της Περιφερειακής Ενότητας Καρδίτσας, προκειμένου να καθορίσουν τη δράση τους για το επόμενο χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιήσει την Τρίτη (2/12) η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων νομού Καρδίτσας, σύμφωνα με την ενημέρωση που έκανε σήμερα το βράδυ, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Κώστας Τζέλλας, μιλώντας στους αγρότες που βρίσκονται στο μπλόκο του Ε65.



Επίσης, την ερχόμενη Πέμπτη, αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας θα συμπαρασταθεί στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας, στους αγρότες που συνελήφθησαν μετά τα επεισόδια στον κόμβο της Νίκαιας, κατά την διάρκεια των κινητοποιήσεων και την ερχόμενη Παρασκευή αγρότες θα βρεθούν για συμπαράσταση στο Δικαστικό Μέγαρο Καρδίτσας.

Κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία

Την έκτακτη σύσκεψη το βράδυ της Δευτέρας προκάλεσαν οι δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου. Ο Παύλος Μαρινάκης δήλωσε ότι οι εθνικές οδοί πρέπει να παραμείνουν ανοιχτές και ότι η αστυνομία πρέπει να κάνει τη δουλειά της. Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα κάνουν πίσω. Μάλιστα από το πρωί της Τρίτης (2/12) προγραμματίζεται να κατεθυνθούν περισσότερα τρακτέρ στα μπλόκα από ολόκληρη τη Θεσσαλία με προοπτική να μείνουν εκεί μέχρι τις γιορτές.

Μάλιστα, οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας ζητούν λύσεις από τον πρωθυπουργό και καλούν τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προσέλθει στο μπλόκο τους, για να συζητήσουν τα αιτήματά τους, να δοθούν λύσεις και να πάρουν τα χρήματα που τους χρωστούν. Μέσα στο επόμενο δεκαήμερο προγραμματίζουν και αποκλεισμό του λιμανιού του Βόλου.

Σύμφωνα με το TVStar, στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνουν από αύριο, Τρίτη (2/12), και οι αγρότες, οι παραγωγοί και οι κτηνοτρόφοι της Ημαθίας. Αγρότες και παραγωγοί από την ανατολική Θεσσαλονίκη και χωριά της Χαλκιδικής θα πάρουν τις αποφάσεις τους την Τετάρτη, 3 Δεκεμβρίου.

Παράλληλα, αγρότες έστησαν απόψε μπλόκο και στο τελωνείο των Ευζώνων. Συγκεκριμένα, 16 τρακτέρ απέκλεισαν το συνοριακό πέρασμα στους Ευζώνους, μην επιτρέποντας την είσοδο στη χώρα μας για τα φορτηγά. Προς το παρόν, η διέλευση των ΙΧ διεξάγεται κανονικά.

Σύμφωνα με τους εκπροσώπους των αγροτών, είναι αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους μέχρι να δοθεί λύση από την κυβέρνηση. «Οι αγρότες θα κάνουν τα χειρότερα των τελευταίων ετών», τόνισε ο Γιώργος Μπότας από το συντονιστικό του μπλόκου των Μαλγάρων, επισημαίνοντας πως οι αγρότες «δεν έχουν πληρωθεί και οι υποχρεώσεις τρέχουν».

Η εικόνα στα υπόλοιπα μπλόκα

Μπορεί το κέντρο του ενδιαφέροντος να είναι στη Νίκαια της Λάρισας, ωστόσο οι αγρότες και σε άλλες περιοχές έχουν βγει στους δρόμους. Η εθνική οδός προς Αθήνα παραμένει κλειστή στα Μάλγαρα, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και ο αποκλεισμός του λιμανιού της Θεσσαλονίκης. Κλειστό είναι το ρεύμα προς Αθήνα, ενώ τρακτέρ «πολιορκούν» τα τελωνεία Ευζώνων, Προμαχώνα, Κήπων και Δοϊράνης.

Σε άλλα σημεία της χώρας, οι αγρότες παραμένουν συγκεντρωμένοι και εξετάζουν νέες κινητοποιήσεις. Στην Κομοτηνή εκατοντάδες τρακτέρ, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι είναι επί του κεντρικού δρόμου Κομοτηνής–Ξάνθης, ενώ στη Δοϊράνη ισχυρή δύναμη αγροτών από τα Κουφάλια, είναι έτοιμη για μετακίνηση σε μεγαλύτερο μπλόκο.

Στην ήπειρο στον κόμβο του Καλπακίου ο δρόμος έκλεισε συμβολικά την Κυριακή για δυο ώρες, με τους αγρότες να δηλώνουν ότι θα κλείνουν τον δρόμο σε τακτά χρονικά διαστήματα.

Credits: Eurokinissi

Οι αστυνομικές δυνάμεις, χωρίς εντολή παρέμβασης, παρακολουθούν τις εξελίξεις. Οι οδηγοί κινούνται ακόμη με σχετική άνεση, όμως τις επόμενες μέρες οι αγρότες θα αποφασίσουν αν θα παραμείνουν στα σημεία ή αν θα βγουν στην εθνική οδό — κάτι που θα μπορούσε να «κόψει» τη χώρα σε κομμάτια.

Χαμηλούς τόνους από την κυβέρνηση

Η κυβέρνηση ισχυρίζεται ότι έχει εξαντλήσει κάθε δημοσιονομικό περιθώριο στήριξης των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα και τηρεί χαμηλούς τόνους απέναντι στις κινητοποιήσεις. Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης δηλώνει ανοιχτός σε συνομιλίες. Ο Κώστας Τσιάρας δήλωσε ότι η πόρτα του ΥΠΑΑΤ είναι πάντα ανοικτή για διάλογο με τους αγρότες. Μιλώντας για τις αγροτικές κινητοποιήσεις ο κ. Τσιάρας ανέφερε ότι πρόκειται για «δημοκρατικό δικαίωμα των αγροτών να διαμαρτύρονται και να διαδηλώνουν, αλλά μέχρι του σημείου που δεν προκαλούν προβλήματα σε άλλες κοινωνικές ομάδες».