Ανεβαίνει η ένταση στα μπλόκα: Κλειστοί δρόμοι και νέες κινητοποιήσεις, «Δεν κάνουμε πίσω»

Σε νέα φάση έντασης μπαίνει το αγροτικό ζήτημα, καθώς οι κινητοποιήσεις των παραγωγών επεκτείνονται και η κόντρα με την κυβέρνηση βαθαίνει. Από τη Λάρισα μέχρι τη Θεσσαλονίκη και την Καρδίτσα, οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να μείνουν στους δρόμους «μέχρι να δοθεί λύση», απαιτώντας απαντήσεις για τις καθυστερημένες ενισχύσεις, το αυξημένο κόστος παραγωγής και τις χαμηλές τιμές που απειλούν τη βιωσιμότητα των εκμεταλλεύσεών τους.



Στη Νίκαια, όπου χτυπά η «καρδιά» των κινητοποιήσεων, η συνέλευση των αγροτών κατέληξε τη Δευτέρα (1/12) σε απόφαση για ενίσχυση των μπλόκων και στενότερο συντονισμό με τις υπόλοιπες περιοχές της χώρας. Οι συμμετέχοντες κάνουν λόγο για «ενότητα και μαζικότητα», σημειώνοντας ότι ο στόχος είναι τα τρακτέρ στο σημείο να ξεπεράσουν τα 1.000.

INTIME NEWS

Από την Τρίτη (2/12) αναμένονται νέες αφίξεις από ολόκληρο τον νομό Λάρισας, αλλά και τη Μαγνησία, ενώ στο τραπέζι βρίσκεται και ο αποκλεισμός κρίσιμων υποδομών. Οι αγρότες στη Νίκαια μάλιστα καλούν τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να μεταβεί στο μπλόκο, ώστε -όπως λένε- «να δοθούν λύσεις και να πληρωθούν τα χρήματα που τους οφείλονται».

Χάρτης μπλόκων: Κλειστοί δρόμοι και νέες εστίες έντασης

Προς το παρόν, τρία μεγάλα σημεία της οδικής ραχοκοκαλιάς της χώρας βρίσκονται υπό αποκλεισμό:

ο κόμβος Νίκαιας στη Λάρισα,

τα διόδια Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη,

ο Ε65 έξω από την Καρδίτσα.

Παράλληλα, μπλόκο στήθηκε και στο τελωνείο των Ευζώνων, όπου 16 τρακτέρ σταμάτησαν τη διέλευση των φορτηγών. Κινητοποιήσεις καταγράφονται επίσης σε Προμαχώνα, Κήπους, Δοϊράνη και Κομοτηνή, με αγρότες, κτηνοτρόφους και μελισσοκόμους να παραμένουν σε θέση αναμονής για κλιμάκωση.



Στην Ήπειρο, ο κόμβος Καλπακίου έκλεισε συμβολικά την Κυριακή για δύο ώρες, ενώ σχεδιάζονται επαναλαμβανόμενες διακοπές κυκλοφορίας. Αγρότες από Ημαθία, Χαλκιδική και ανατολική Θεσσαλονίκη αποφασίζουν μέσα στην εβδομάδα τη μορφή συμμετοχής τους.

Το ήδη τεταμένο κλίμα επιβαρύνει η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και οι καθυστερήσεις στην εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Επιπλέον, παραγωγοί που επλήγησαν από ζωονόσους ή την κακοκαιρία «Ντάνιελ» επιμένουν ότι δεν έχουν λάβει τις απαραίτητες αποζημιώσεις. «Δεν έχουμε πληρωθεί και οι υποχρεώσεις τρέχουν», δηλώνουν εκπρόσωποι των μπλόκων, προειδοποιώντας για τις «σκληρότερες κινητοποιήσεις των τελευταίων ετών».

Φωτό: EUROKINISSI

Η στάση της κυβέρνησης

Η κυβέρνηση επιλέγει χαμηλούς τόνους. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ζήτησε να μείνουν ανοιχτές οι εθνικές οδοί, ενώ ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επανέλαβε ότι «η πόρτα του ΥΠΑΑΤ είναι ανοιχτή» για διάλογο. Τόνισε επίσης ότι οι διαμαρτυρίες αποτελούν «δημοκρατικό δικαίωμα», αρκεί να μην πλήττουν άλλες κοινωνικές ομάδες.



Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές δυνάμεις παραμένουν παρούσες χωρίς εντολή επέμβασης, ενώ οι επόμενες ημέρες θα κρίνουν αν τα μπλόκα θα επεκταθούν στην εθνική οδό — εξέλιξη που θα παραλύσει τη χώρα.