Μαρινάκης για τα αγροτικά μπλόκα: «Δεν θα επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία»

O Παύλος Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών αναφέρθηκε στις αγροτικές κινητοποιήσεις και στα μπλόκα ξεκαθαρίζοντας ότι η κυβέρνηση δεν θα επιτρέψει να κλείσουν οι δρόμοι και να ταλαιπωρηθούν οι πολίτες.

«Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη και το δικαίωμα της διαμαρτυρίας και της διεκδίκησης περισσότερων πραγμάτων. Δεν υπάρχει περίπτωση όμως να επιτρέψουμε να εμποδιστεί η κυκλοφορία, η διέλευση, να ταλαιπωρηθούν οι πολλοί επειδή κάποιοι θέλουν να κάνουν κινητοποιήσεις.» τόνισε ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθαρίζοντας ότι η αστυνομία θα υλοποιήσει το σχεδιασμό της για να επιβάλει το νόμο και οι δρόμοι να μείνουν ανοιχτοί.

«Δεν υπάρχει δικαιολογία για να κλείνει ο δρόμος όσο δίκαιο και να είναι το κάθε αίτημα και να ταλαιπωρείται ο κόσμος, οι δρόμοι ανήκουν σε όλους» συμπλήρωσε και επανέλαβε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι να προχωρήσουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα οι πληρωμές προς τους πραγματικούς αγρότες και κτηνοτρόφους.