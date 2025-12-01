Οι αγρότες έκλεισαν την Εθνική Οδό στα Μάλγαρα - Ένταση στο σημείο, οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ

Την εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Αθηνών έκλεισαν λίγο μετά τις 11:00 το πρωί της Δευτέρας 1 Δεκεμβρίου οι αγρότες στο ύψος των διοδίων Μαλγάρων, κλιμακώνοντας τις κινητοποιήσεις τους.

Με τα τρακτέρ τους απέκλεισαν το ρεύμα προς Αθήνα, και λίγο αργότερα και το άλλο ρεύμα, δημιουργώντας προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στην περιοχή.

Μάλιστα, η αιφνιδιαστική κίνηση των αγροτών να κλείσουν την Εθνική Οδό προκάλεσε έστω και προσωρινά ένταση με οδηγούς ΙΧ, οι οποίοι εγκλωβίστηκαν στο σημείο.

Λίγο αργότερα, μετά τη συνεννόηση αγροτών και οδηγών αποφασίστηκε να επιτραπεί η διέλευση στα εγκλωβισμένα οχήματα.

Οδηγός έπεσε πάνω σε τρακτέρ

Τη στιγμή της αποχώρησης των οχημάτων, όμως, ο οδηγός ενός αυτοκινήτου προσέκρουσε στον θεριστή ενός τρακτέρ. Τότε, σύμφωνα με το thestival.gr, ο οδηγός βγήκε από το ΙΧ οργισμένος και διαπληκτίστηκε με τους αγρότες. Σύμφωνα με τον ίδιο, προσπαθούσε να κατευθυνθεί στο νοσοκομείο γιατί αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.

Στη συνέχεια άφησε το όχημά του στην άκρη του δρόμου, κλήθηκε ασθενοφόρο και τον παρέλαβε για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Λίγο νωρίτερα, οι αγρότες είχαν ξεκινήσει μηχανοκίνητη πορεία προς τα διόδια, έπειτα από συνεννόηση με την αστυνομία ότι θα παραταχθούν εκατέρωθεν της οδού χωρίς να διακοπεί η κυκλοφορία. Κατά την αναμονή τους στον παράδρομο, όμως, δεύτερη ομάδα αγροτών κινήθηκε αιφνιδιαστικά προς τον αυτοκινητόδρομο, προκαλώντας τον πλήρη αποκλεισμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thesspost.gr, περίπου 200 τρακτέρ από Μάλγαρα, Χαλάστρα, Κύμινα, Βράχια κι άλλα χωριά της δυτικής Θεσσαλονίκης δημιούργησαν πέρασμα στο πλάι του δρόμου, αφαιρώντας την προστατευτική μπάρα και ανοίγοντας δρόμο για τα τρακτέρ.

Φωτ.: thesspost.gr

Την ίδια ώρα, κλειστή παραμένει και η Εθνική Οδός Αθηνών - Θεσσαλονίκης στη Νίκαια Λάρισας, όπου δεκάδες τρακτέρ των Θεσσαλών αγροτών βρίσκονται από χθες, Κυριακή 30 Νοεμβρίου, το μεσημέρι παρατεταγμένα πάνω στο οδόστρωμα, στο πλαίσιο της έναρξης των αγροτικών κινητοποιήσεων.

Οι αγρότες ζητούν άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε «να σωθεί ο πρωτογενής τομέας» ενώ υπάρχει έντονος προβληματισμός σχετικά με τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παραλύει η χώρα - Ετοιμάζονται νέες κινητοποιήσεις

Τα τρακτέρ βρίσκονται παρατεταμένα στο 4ο χιλιόμετρο της Περιφερειακής Οδού Κομοτηνής – Ξάνθης. Από το πρωί της Κυριακής (30/11), αγρότες από τα χωριά του νομού της Ροδόπης έφτασαν στο σημείο χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν αποκλειστεί δρόμοι. Συγκεκριμένα, μπλόκο έχει στηθεί και στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας ενώ αναμένονται εξελίξεις στη Χαλκηδόνα σήμερα, Δευτέρα στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων.

Επίσης, στη δημιουργία μπλόκου στον κόμβο Μεγαλοχωρίου θα προχωρήσουν και οι αγρότες των Τρικάλων την ερχόμενη Τετάρτη, σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων «Η Άνοιξη», ενώ μέσα στις επόμενες ημέρες και οι αγρότες από τη Μαγνησία ετοιμάζονται να αποκλείσουν το λιμάνι του Βόλου.