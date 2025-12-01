Ένας στους δυο αγρότες ψήφισε Μητσοτάκη το 2023

48%. Αυτό το ποσοστό πήρε η ΝΔ στις εκλογές του 2023 στον αγροτικό κόσμο. Με απλά λόγια ένας στους δυο αγρότες ψήφισε Μητσοτάκη ανεβάζοντας μάλιστα το σχετικό ποσοστό από το 42% του 2019.

Στο κυβερνητικό στρατόπεδο φυσικά και έχουν κάνει τους «υπολογισμούς» τους για το αγροτικό μέτωπο που εκτός από τις πολιτικές δυσκολίες για τους νεοδημοκράτες της Βουλής τώρα πλέον αποκτά και κοινωνικά χαρακτηριστικά με τις κινητοποιήσεις. Αλλά ουδείς θα τολμήσει να μιλήσει δημόσια και ανοιχτά για τα πολλά αιτήματα που έχουν καταθέσει οι αγρότες ξεκινώντας τις δυναμικές τους κινητοποιήσεις.

Ασφαλείς προβλέψεις στο «γαλάζιο» στρατόπεδο δεν μπορούν να κάνουν για το πως θα εξελιχθεί η υπόθεση του αγροτικού. Γιατί υπάρχει παράλληλα το καρκίνωμα του ΟΠΕΚΕΠΕ που όπως δείχνουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις δεν αφορά τελικά μόνο την περιφέρεια και τον αγροτικό κόσμο.

Ένας ψύχραιμος και έμπειρος νεοδημοκράτης μου εξηγούσε ότι αυτή τη φορά πάντως θα είναι αρκετά δύσκολο να υπάρξει παρέμβαση από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό για την εκτόνωση της κατάστασης- τουλάχιστον με τα έως τώρα δεδομένα -γιατί το κλίμα είναι εξαιρετικά βαρύ λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και γιατί τα μηνύματα που έχουν φτάσει, μέσω βουλευτών, στην πρωθυπουργική έδρα είναι πως οι αγρότες βρίσκονται σε πολύ μεγάλο αναβρασμό και ένταση κάτι που άλλωστε φάνηκε από την πρώτη κιόλας μέρα των κινητοποιήσεών τους.

Από την άλλη, δεν φαίνεται να υπάρχει το πρόσωπο εκείνο που μπορεί με ασφάλεια να αναλάβει την οποιαδήποτε πρωτοβουλία εκτόνωσης ώστε εάν απαιτηθεί στη συνέχεια να υπάρξει εμπλοκή και του ίδιου του κ. Μητσοτάκη.







