«Κομμένη» στα δύο η Ελλάδα - Γεμίζουν τα μπλόκα με τρακτέρ και αγρότες στη Λάρισα

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες η παρουσία των οποίων μάλιστα αυξάνεται διαρκώς, ζητώντας άμεσες ενέργειες από την κυβέρνηση ώστε «να σωθεί ο πρωτογενής τομέας», όπως τονίζουν. Το βράδυ της Κυριακής παρέμεναν κλειστά και τα δύο ρεύματα της εθνικής οδού στη Νίκαια της Λάρισας, ενώ οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Ουσιαστικά, το μπλόκο της Νίκαιας έχει «κόψει» στα δύο τη χώρα καθώς δεν είναι εφικτή η κυκλοφορία στη νέα εθνική οδό. Επίσης, οι αγρότες της Καρδίτσας έχουν μπει στον αυτοκινητόδρομο Ε65, με αποτέλεσμα να γίνονται εκτροπές κυκλοφορίας από την Ελληνική Αστυνομία.



Στα μπλόκα συμμετέχουν κυρίως αγρότες από Λάρισα, Φάρσαλα, Τύρναβο, Ελασσόνα, Νίκαια, Πλατύκαμπο, Καρδίτσα και Μαγνησία, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.000 τρακτέρ στην Εθνική Οδό, «κόβοντας» τη χώρα στα δύο, ενώ χιλιάδες άλλοι αναμένεται να καταφτάσουν τη Δευτέρα (01.12.2025).

Τραυματισμοί και συλλήψεις

Συνελήφθησαν το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου, από αστυνομικούς που λάμβαναν μέτρα τάξης κατά τη διάρκεια αγροτικών κινητοποιήσεων σε περιοχές της Λάρισας, τρεις Έλληνες, οι οποίοι –κατά περίπτωση– προέβησαν σε έκνομες ενέργειες σε βάρος αστυνομικών και υπηρεσιακού εξοπλισμού.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, δύο συνελήφθησαν στον Πλατύκαμπο Λάρισας, από τους οποίους ο ένας για βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και αντίσταση, ενώ ο δεύτερος για φθορά ξένης ιδιοκτησίας.

Η τρίτη σύλληψη πραγματοποιήθηκε στον κόμβο Νίκαιας και αφορά σωματικές βλάβες, βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων και αντίσταση. Από τις επιθέσεις στο σημείο τραυματίστηκαν δύο αστυνομικοί, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Οι αστυνομικές δυνάμεις συνεχίζουν να βρίσκονται στους χώρους όπου πραγματοποιούνται αγροτικές κινητοποιήσεις με σκοπό τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας και την ασφαλή μετακίνηση των πολιτών μέσω του οδικού δικτύου της περιοχής.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Το χρονικό των μαχών στα μπλόκα

Επεισοδιακά ξεκίνησαν οι αγροτικές κινητοποιήσεις στην περιοχή της Λάρισας νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής 30 Νοεμβρίου.

Τρακτέρ, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα την πανελλαδικής επιτροπής των μπλόκων, κατέφθασαν από διάφορες περιοχές στον κόμβο της Νίκαιας.

Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας από τα επεισόδια μεταξύ αγροτών και αστυνομικών στο μπλόκο της Νίκαιας. Ο ένας είναι γνωστός αγροτσυνδικαλιστής ο οποίος σωριάστηκε στο οδόστρωμα και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες από τους διασώστες.

Σύμφωνα με το onlarissa.gr, άλλα τρακτέρ από την περιοχή των χωριών της επαρχιακής Λάρισας - Βόλου κινήθηκαν προς τον κόμβο του Πλατυκάμπου και κάποια εξ αυτών επιχείρησαν να ανέβουν στην εθνική οδό. Εκεί εκδηλώθηκε ένταση, καθώς υπήρξαν αψιμαχίες με τους αστυνομικούς οι οποίοι έκαναν και χρήση χημικών.

Ένταση επικράτησε προς στιγμή και στον κόμβο της Νίκαιας με αγρότες να επιχειρούν να ανατρέψουν με τα χέρια τους όχημα μεταφοράς προσωπικού της αστυνομίας.

Εκεί έγιναν διαπραγματεύσεις, υπό καθεστώς έντασης, με τον επικεφαλής της αστυνομίας, και οι αγρότες απείλησαν να προχωρήσουν σε πιο δραστικά μέτρα αν δεν τους επιτραπεί να στήσουν το μπλόκο.

Ακολούθησε σύρραξη μεταξύ αστυνομικών και αγροτών, με την αστυνομία να κάνει χρήση χημικών.

Στο σημείο βρίσκεται ισχυρότατη αστυνομική δύναμη και αρκετές μονάδες των ΟΠΚΕ που έχουν καταφθάσει από βόρεια Ελλάδα, ακόμη και από την ακριτική Ροδόπη στη Λάρισα.

Κλείσιμο της εθνικής στη Νίκαια - Εκτροπές κυκλοφορίας

Σε εκτροπές της κυκλοφορίας προχώρησε η αστυνομία λόγω των αποκλεισμών σημείων του οδικού δικτύου από τους αγρότες.

Με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, διακόπηκε η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, από την 12.55΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια στο ύψος του κυκλικού κόμβου Πλατυκάμπου, μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή θα κατευθύνονται μέσω Επ. Οδού Λάρισας – Αγιοκάμπου στον παράδρομο του Π.ΑΘ.Ε. και θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Συκουρίου (Χ/Θ 362+061 του Π.Α.Θ.Ε.) και μέσω παραδρόμου Π.Α.Θ.Ε., στην Επ. Οδό Λάρισας – Αγιοκάμπου και ακολούθως μέσω της οδού Κωνσταντίνου Καραμανλή στον κυκλικό κόμβο Πλατυκάμπου μέσω της Παλαιάς Εθνικής Οδού Λάρισας – Βόλου, θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, για λόγους ασφαλείας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 11.45΄ ώρα σήμερα (30-11-2025), και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, απαγορεύεται προσωρινά η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στα κάτωθι τμήματα:

Α. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) &

Β. Στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Κατά τη διάρκεια των ως άνω απαγορεύσεων, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λάρισα:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Γοργοβιτών – ΒΙ.ΠΕ. και είσοδο στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας (ύψος 1ης διασταύρωσης Ματαράγκας) και αντίστροφα.

Κατεύθυνση κυκλοφορίας από και προς Λαμία:

Όλα τα οχήματα θα εκτρέπονται από τον ισόπεδο κυκλικό κόμβο Δέλτα Παλαμά, μέσω των Τ.Κ. Αγίων Θεοδώρων, Καρποχωρίου και είσοδο στην Ε.Ο. Τρικάλων – Καρδίτσας – Ν. Μοναστηρίου (ύψος αερογέφυρας Σοφάδων) και αντίστροφα.

Γ. Στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65).

Κατά τη διάρκεια της ως άνω απαγόρευσης, η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κίνηση εντός Ε-65:

Η είσοδος και η έξοδος των οχημάτων που κινούνται στον Αυτοκινητόδρομο, και προορίζονταν για τον Α/Κ Καρδίτσας θα διεξάγεται από τις προηγούμενες ή επόμενες εισόδους – εξόδους του Ε-65, ήτοι τους Α/Κ Σοφάδων και Προαστίου.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να ακολουθούν και να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις των αστυνομικών για την ομαλή και απρόσκοπτη εφαρμογή των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Παράλληλα, από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:00΄ ώρα σήμερα (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του ΠΑΘΕ και με κατεύθυνση προς την πόλη της Λάρισας δεν θα εξέρχονται από τον ΠΑΘΕ στον κόμβο Νίκαιας, αλλά θα συνεχίζουν και θα εξέρχονται του ΠΑΘΕ στον κόμβο του Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

(α) Όλα τα οχήματα που κινούνται επί του ΠΑΘΕ με κατεύθυνση την πόλη της Λάρισας δεν θα εξέρχονται από τον ΠΑΘΕ στον κόμβο Νίκαιας αλλά η έξοδος θα πραγματοποιείται στον κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 Π.Α.Θ.Ε.).

(β) Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση προς Λάρισα – Π.Ε.Ο. Λάρισας-Βόλου και μέσω του κόμβου Πλατυκάμπου (Χ.Θ.352+918 Π.Α.Θ.Ε.), θα εισέρχονται στον ΠΑΘΕ.