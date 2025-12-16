Ανδρουλάκης: «Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να φέρουμε πολιτική αλλαγή»

Δριμύ κατηγορώ, με φόντο το αγροτικό ζήτημα, αλλά και την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, εξαπέλυσε στην κυβέρνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης, απευθύνοντας ταυτοχρόνως κάλεσμα στις «δημοκρατικές δυνάμεις» να αγωνιστούν ώστε να υπάρξει ταχύτατα πολιτική αλλαγή και να φύγει η κυβέρνηση.



«Είναι στα χέρια μας να αλλάξει αυτό, ο πολίτης πρέπει να καταλάβει ότι δεν έχει μεσσίες, ότι δεν χρειάζεται αυτούς που σκύβουν το κεφάλι στην εγχώρια ολιγαρχία, πολιτικούς με εξαρτήσεις, αλλά με αυτονομία από συμφέροντα», ανέφερε από το βήμα ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, φωτογραφίζοντας, μεταξύ άλλων, τον Αλέξη Τσίπρα.



«Καλώ κάθε Έλληνα πολίτη ό,τι κόμμα και εάν ψήφισε στις τελευταίες εκλογές, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας για να φέρουμε αλλαγή», πρόσθεσε.

Ευθύνη της κυβέρνησης το αγροτικό και η υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ τοποθετήθηκε επίσης για το αγροτικό ζήτημα: «Αυτός ο άνθρωπος που καταστρέφεται το βιος του θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στο μπλόκο; Αυτός ο άνθρωπος που βλέπει ότι δεν του έχει δώσει ούτε τα μισά από όσα τους χρωστάτε, θα κάτσει σπίτι του ή θα πάει στα μπλόκα; Που βλέπει τους αετονύχηδες της γαλάζιας συμμορίας να κυκλοφορούν με Πόρσε και Φεράρι. Αυτός θα κάτσει στο σπίτι του; Εσείς τους στέλνετε στα μπλόκα. Εσείς τους στείλατε στην απελπισία!», ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης, καταγγέλλοντας πως το Μέγαρο Μαξίμου ευθύνεται για τη λεηλάτηση του πρωτογενούς τομέα.



Αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως ο πρωθυπουργός γνώριζε καθώς είχε σύμβουλο τον Γρηγόρη Βάρρα. «Μην επικαλείστε το δικαίωμα της σιωπής δώστε καθαρές απάντησες» είπε απευθυνόμενος στον Κυριάκο Μητσοτάκη.



Όσο για την ακρίβεια, ο Νίκος Ανδρουλάκης υποστήριξε πως η κυβέρνηση δεν έχει τη βούληση να βάλει κανόνες στα καρτέλ. Την ίδια στιγμή, δεσμεύτηκε να αναλάβει πρωτοβουλία για την αλλαγή του άρθρου 86 και τον τρόπο εκλογής της ηγεσίας της Δικαιοσύνης.