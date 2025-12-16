Κωστής Χατζηδάκης: Ανακοινώσεις στη Βουλή για αγρότες, κτηνοτρόφους - Πρόσθετα μέτρα 160 εκατ. ευρώ

Με το πολιτικό θερμόμετρο στα ύψη, ολοκληρώνεται σήμερα η πενθήμερη συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2026 στην Ολομέλεια.

Λίγο πριν από την ομιλία του πρωθυπουργού και την ονομαστική ψηφοφορία που θα ακολουθήσει (και κατά την κοινοβουλευτική παράδοση επέχει χαρακτήρα ψήφου εμπιστοσύνης της Βουλής προς την κυβέρνηση), στο βήμα ανέβηκε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης ο οποίος αναφέρθηκε στα μέτρα στήριξης που προτίθεται να παράσχει στους αγρότες η κυβέρνηση.

Πιο συγκεκριμένα, πρόσθετα μέτρα στήριξης των αγροτών, ανακοίνωσε από βήματος Ολομέλειας ο Κωστής Χατζηδάκης, γνωστοποιώντας την πρόθεση της κυβέρνησης να δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της ηπειρωτικής και νησιωτικής Ελλάδας, αδιάθετοι πόροι από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα, ύψους 80 εκατ. ευρώ. Την ίδια στιγμή, ο υπουργός Επικρατείας και αντιπρόεδρος της κυβέρνησης ανακοίνωσε πως θα δοθούν επιπλέον 80 εκατ. ευρώ στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς.



«Βασιζόμενοι στο διαρκή διάλογο με τους αγρότες, είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε στην υιοθέτηση και άλλων μέτρων στήριξης. Με βάση τις αντοχές της οικονομίας και το πλαίσιο της ΚΑΠ», τόνισε ο Κωστής Χατζηδάκης και ενημέρωσε πως τα μέτρα αυτά θα αφορούν την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές, πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες, καθώς και νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Όπως είπε ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης: «Πρόθεση της κυβέρνησης είναι, αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. ευρώ με βάση το νέο σύστημα θα δοθούν επιπλέον σε κτηνοτρόφους της Ηπειρωτικής και της Νησιωτικής Ελλάδας, από τη βασική ενίσχυση και τα οικολογικά σχήματα. Ενώ, κυβερνητική πρόθεση είναι επίσης αδιάθετοι πόροι ύψους 80 εκατ. θα δοθούν επιπλέον στους βαμβακοπαραγωγούς και τους σιτοπαραγωγούς, στηρίζοντάς τους στη δύσκολη αυτή συγκυρία. Δείχνοντας ότι το νέο σύστημα λειτουργεί υπέρ των πραγματικών παραγωγών, με ξεκάθαρο κοινωνικό πρόσημο».



Τα μέτρα αυτά θα αφορούν:

Την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης πετρελαίου στην αντλία, μετά από συνεννοήσεις με την ΑΑΔΕ. Χωρίς όμως παράθυρα για αθέμιτες πρακτικές.

Πρωτοβουλίες της ΔΕΗ για περαιτέρω μείωση της τιμής της ηλεκτρικής ενέργειας για τους αγρότες.

Νέο σύστημα για ακόμα μεγαλύτερη κάλυψη από τον ΕΛΓΑ.

Η πενθήμερη συζήτηση του προϋπολογισμού, η οποία άρχισε το μεσημέρι της Παρασκευής, 12 Δεκεμβρίου, ενεγράφηκαν και ζήτησαν να τοποθετηθούν 194 βουλευτές από όλα τα κόμματα και τους ανεξάρτητους βουλευτές. Αξίζει να σημειωθεί ότι η φετινή είναι και η πρώτη συζήτηση κρατικού προϋπολογισμού που διεξήχθη με την εφαρμογή του αυτόματου ηλεκτρονικού κόφτη των μικροφώνων σύμφωνα με τον προκαθορισμένο χρόνο που δικαιούταν ο κάθε ομιλητής.

Δείτε ζωντανή εικόνα από τη συζήτηση στη Βουλή: